新华社北京8月23日电 （记者温馨）外交部发言人毛宁23日表示，得益于新能源产业的快速发展，中国成为世界能耗强度降低最快的国家之一。在致力于自身绿色发展的同时，中国也将继续为应对气候变化、完善全球环境治理作出贡献。

当日例行记者会上，有记者问：近年来中国的风能和太阳能发电量持续增长。有外媒关注到，今年上半年中国新增清洁能源发电量相当于英国去年同期发电量总和，认为中国可再生能源的飞速发展可能是迄今为止世界避免气候灾难的最大希望。发言人对此有何评论？

毛宁说，得益于新能源产业的快速发展，中国成为世界能耗强度降低最快的国家之一，还建成了全球最大、最完整的新能源产业链，为世界提供了70%的光伏组件和60%的风电设备，为实现全球能源转型、绿色低碳可持续发展提供重要动力。特别值得一提的是，中国的新能源产品有效助力“全球南方”国家绿色转型，显著提升当地民众生活质量。中国在非洲建设了一大批清洁能源项目，助力越来越多的非洲国家实现绿色低碳发展梦。中企承建的肯尼亚加里萨光伏电站每年可减少6.4万吨二氧化碳排放，在几内亚建设的凯乐塔水电站，极大缓解了当地用电荒。

毛宁说，中国共产党二十届三中全会指出，“加快经济社会发展全面绿色转型”“推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展”。在致力于自身绿色发展的同时，中国也将继续为应对气候变化、完善全球环境治理作出贡献。

“需要指出的是，一些国家以‘产能过剩’为由打压中国绿色产业发展，不利于全球应对气候变化的努力。世界需要的不是绿色壁垒，而是携手合作，共同推动绿色转型。”她说。

《 人民日报 》（ 2024年08月24日 03 版）

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