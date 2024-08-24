李柏军

中国和毛里塔尼亚建交59年来，始终真诚相待、相互支持，结下了深厚友谊。随着近年来高层交往不断密切，两国政治互信、务实合作、文化交流再上新台阶。

中国与毛里塔尼亚高水平政治互信持续巩固，构建命运共同体成为两国共识。建交以来，两国关系保持健康稳定发展，双方始终在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，在地区和国际事务中协调配合，坚持多边主义，反对霸权主义和强权政治，共同维护以联合国为核心的国际体系。元首外交为新时代两国关系发展擘画了崭新蓝图。2022年12月，习近平主席在出席首届中国—阿拉伯国家峰会期间会见毛里塔尼亚总统加兹瓦尼。2023年7月，习近平主席在成都会见来华出席第三十一届世界大学生夏季运动会开幕式并访华的加兹瓦尼总统。中方坚定支持毛里塔尼亚走符合自身国情的发展道路，反对外部势力干涉毛里塔尼亚内政。毛里塔尼亚坚定奉行一个中国原则，积极响应中方各项倡议主张。

两国务实合作不断深化，构建命运共同体在实践中落地生根。多年来，双方合作实施一系列道路、桥梁、医院等惠及民生的重大项目。中国上世纪70年代在毛里塔尼亚援建的友谊港至今仍是该国重要的港口交通枢纽。自1968年以来，中国累计向毛里塔尼亚派遣医疗队35批、医疗人员866人次，为当地患者提供各类诊疗服务。去年7月，在两国元首见证下，两国政府签署关于共同推进“一带一路”建设的合作规划，标志着两国高质量共建“一带一路”合作开启新篇章。

两国文化交流日益密切，构建命运共同体在交流中深入人心。今年以来，中国驻毛里塔尼亚大使馆举办了“构建人类命运共同体——人类社会的正确方向”媒体交流会，并联合努瓦克肖特大学孔子学院举办了“携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动”主题图片展及配套征文比赛，受到毛里塔尼亚社会各界广泛关注。第二十三届“汉语桥”世界大学生中文比赛毛里塔尼亚赛区预赛成功举办，这是毛里塔尼亚首次举办“汉语桥”中文比赛，当地青年学生参赛热情高涨。越来越多的毛里塔尼亚青年学习中文、了解中国文化，并赴华交流学习或经商，成为拉紧两国友谊纽带的使者。

两国同为发展中国家，在许多国际和地区问题上立场相近、相互支持。毛里塔尼亚作为阿盟外长理事会轮值主席国和非盟轮值主席国，为促进中国同阿拉伯国家及非洲国家关系发展作出积极贡献。2024年中非合作论坛峰会即将在北京举行。中方愿同毛里塔尼亚继续做相互支持的好朋友、共谋发展的好伙伴，落实两国元首重要共识，进一步巩固政治互信、深化务实合作、密切文化交流，推动两国关系实现更大发展，为共筑高水平中非命运共同体作出贡献。

（作者为中国驻毛里塔尼亚大使）

《 人民日报 》（ 2024年08月24日 03 版）

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