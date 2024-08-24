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中印尼双边合作联委会机制第五次会议在京举行

2024年08月24日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京8月23日电  8月23日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同印尼外长蕾特诺在京共同主持中印尼双边合作联委会机制第五次会议。

　　王毅说，中方始终从战略高度和长远角度看待和发展同印尼友好关系，愿携手落实好两国元首重要共识，推动中印尼命运共同体建设不断迈上新台阶。中国共产党二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出部署，将为中印尼合作和地区发展带来新机遇。双方要坚持做好“四个持续”。一是持续深化高层交往，加强战略沟通，筹备好明年两国建交75周年庆祝活动。二是持续巩固战略互信，坚定支持彼此维护核心利益。用好“2+2”对话合作，推进中印尼命运共同体建设。三是持续拓展互利合作，深化发展战略对接，以共建“一带一路”引领务实合作提质升级。四是持续增进相知相亲，提升人员便利化水平，鼓励双方青年、智库和媒体交流。明年是万隆会议召开70周年，中方愿同印尼共同弘扬和平共处五项原则与万隆会议十项原则精神，共同奏响“全球南方”联合自强的时代强音。

　　蕾特诺表示，中国已成为印尼最重要的战略伙伴之一。印尼高度评价同中方建立的牢固互信和深厚友谊，将以两国建交75周年为契机，同中方密切多边协作，践行多边主义，加强南南合作。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月24日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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