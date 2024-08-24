本报记者 韩晓明 刘玲玲 万 宇

8月21日，第六届中非媒体合作论坛暨中非智库高端对话在北京举行。在2024年中非合作论坛峰会即将隆重举行之际，来自中国和40多个非洲国家的政府部门、媒体、智库及国际组织的500余名代表齐聚一堂，以“携手同行现代化之路”为主题，共话中非合作与未来，深化媒体和智库领域务实合作。

“为非中媒体合作开辟新视野、带来新发展”

实现现代化是人类社会的共同愿景。非洲国家和人民正沿着自主选择的现代化道路前进，中国一直予以坚定支持并愿做非洲现代化道路的同行者。论坛上，“发展”“合作”“共享”是中非与会代表交流中的关键词。双方都强调，在现代化道路的探索和实践中，中非媒体、智库发挥着积极作用。双方应进一步加强经验交流、资源共享，推动各领域合作，共同讲好中非合作发展的故事，为中非携手推进现代化贡献力量。

“论坛主题准确反映了我们要实现的目标：通过媒体合作建设我们共同的未来。”非盟委员会主席法基在致辞中表示，媒体、智库在推动文明交流互鉴、引导公共舆论和促进民心相通方面发挥着重要作用。“非中媒体应携起手来，优势互补、相互学习，携手共建伙伴关系。”

加蓬新闻和媒体部部长兼政府发言人佐戈·恩东表示，非中共同努力，以相互尊重、团结创新为基础，加强媒体、智库合作，提升应对挑战的能力，为双方人民建设更美好的未来。

“中国是非洲现代化进程中的重要合作伙伴。”非洲广播联盟总干事格雷瓜尔·贾卡表示，如何实现现代化是备受关注和广泛讨论的议题之一。非中加强媒体、智库合作，共同搭建探讨实现现代化的平台，探索符合自身实际的现代化之路至关重要。

“非方一直密切关注中国媒体、智库的发展与创新，致力于推动非洲媒体、智库尤其是社交媒体的发展与时俱进。”赞比亚信息和媒体部部长科尼利厄斯·姆维特瓦表示，非洲应与中国在媒体产业发展领域携手合作，共同促进媒体发展的现代化。“我们期待相关交流为非中媒体合作开辟新视野、带来新发展。”

“在构建高水平非中命运共同体过程中，媒体、智库的交流与合作不可或缺。”几内亚信息和新闻部部长法纳·苏马表示，进一步加强双方媒体、智库的合作，有助于促进非中人民相知相亲。

“树立全球南方国家媒体合作的典范”

论坛现场，题为“友谊·合作”的中非媒体智库合作交流成果展吸引与会嘉宾驻足观看。丰富的图文和视频生动呈现了中非媒体、智库合作的丰硕成果：截至目前，中国国家广播电视总局已与非洲28个国家签署合作协议；中国非洲研究院成立5年来，已主办多项研修班，为非洲35个国家的1079名官员、学者提供培训……

中非媒体合作论坛自2012年创办以来已达成60余项务实合作成果，为践行中非友好合作精神、推动共筑高水平中非命运共同体发挥了积极作用。在中非媒体合作论坛机制引领下，中非媒体通过联合采访、共同制作电视节目等多种形式讲述中非友好故事、中非携手推进现代化历程。“非中媒体、智库将为非中合作增添动力，为更好讲述非中现代化建设贡献智慧和力量。”刚果（布）新闻和媒体部部长兼政府发言人蒂埃里·莱赞·蒙加拉表示。

非盟委员会主席办公室首席传媒官克里斯蒂亚娜·马东多—扬如是中非媒体合作论坛机制的参与者和受益者。“2018年，我在中国参加了非洲新闻官员和记者研修班培训活动，这对我的职业生涯起到了关键作用。”她说，非中在媒体等领域开展了卓有成效的合作，包括她在内的许多非洲青年获益良多。

“很多布隆迪记者曾参与到同中国媒体合作的项目中，这让他们在报道中有了更加广阔的视野。”布隆迪通信、信息技术与媒体部部长莱奥卡迪·恩达卡伊萨巴表示，“非中媒体应继续互相学习、分享经验，以媒体力量促进非中关系发展，同时就气候变化等全球性议题共同发声，树立全球南方国家媒体合作的典范。”

“从广播基础设施建设和维护，到技术援助，再到人员培训，中国为几内亚媒体能力建设提供了巨大帮助。”法纳·苏马表示，“以此次论坛为契机，新的非中合作项目和计划将为双方架起更多沟通的桥梁，助力中国民众了解一个多元、多彩的非洲。”

“共创非中合作更加美好的未来”

中非双方进一步发扬传统友好，深化团结协作，促进各领域合作蓬勃发展。与会非洲专家学者表示，非中携手推进现代化事业，必将为双方人民创造更加美好的未来，为推动构建人类命运共同体树立典范。

纳米比亚大学教授杰罗斯·康吉拉表示，高质量共建“一带一路”源自对伙伴关系的尊重与信任，为促进非洲国家互联互通起到了巨大作用，不仅创造了就业机会，还提高了非洲人民的生活水平。高质量共建“一带一路”将助力实现非盟《2063年议程》目标。

埃塞俄比亚对话、研究与合作中心执行主任阿布德塔·贝耶内认为，非盟《2063年议程》与共建“一带一路”倡议紧密对接，将有力促进非洲的可持续发展、经济增长和区域一体化。期待双方进一步强化在能力建设和制度建设领域的合作，在合作中坚持可持续和包容性发展。

津巴布韦南部非洲研究与文献中心执行主任穆内奇·马达库凡巴表示，中国在工业化领域的发展成就可以为南部非洲国家推进工业化提供经验和启发。目前非洲许多地区在海港和机场、铁路和公路、能源和电信网络等方面仍存在巨大的基础设施缺口，中国的工业化经验为非洲国家工业化和实现非盟《2063年议程》所设想的繁荣社会愿景提供了重要参考。

埃及苏伊士运河大学经贸学院政治学系主任拉娜·穆罕默德表示，中国对非洲文化的尊重为双方关系发展带来积极影响。非中正走在共同实现繁荣和发展的道路上。

肯尼亚非洲政策研究所所长彼得·卡格万加表示，中方提出全球文明倡议，共同倡导尊重世界文明多样性、弘扬全人类共同价值、重视文明传承和创新、加强国际人文交流合作。“非中媒体、智库肩负着讲好非中友好故事的使命。面向未来，双方精诚合作、携手同行，一定能够共创非中合作更加美好的未来。”

《 人民日报 》（ 2024年08月24日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)