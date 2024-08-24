本报记者 管克江

在阿联酋阿布扎比以北的迪哈夫拉拍摄的一片红树林。

新华社/法新

走进位于阿联酋首都阿布扎比的朱拜勒红树林公园，成片的红树林映入眼帘。漫步于蜿蜒的木栈道，不时能邂逅海龟、苍鹭和瞪羚等动物。这是阿布扎比首个集教育、自然和休闲为一体的旅游景点。通过持续的人工种植，该公园红树林规模不断扩大，反映出阿联酋在应对气候变化、防治荒漠化上的努力。

荒漠化、土地退化和干旱是当今时代最紧迫的环境挑战之一。联合国2030年可持续发展目标15提出：“保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统、可持续管理森林、防治荒漠化、制止和扭转土地退化现象、遏制生物多样性的丧失。”阿联酋位于阿拉伯半岛东部，属热带沙漠气候，沙漠占阿联酋总面积的65%。近年来，阿联酋采取多项政策举措，努力防治荒漠化，推动实现联合国2030年可持续发展议程。

2022年，阿联酋政府发布了《防治荒漠化国家战略（2022—2030）》，提出到2030年，将农业系统生产率在2022年基础上提高40%，至少恢复80%的已退化土地，把灌溉用处理水的使用率提高60%等。此外，阿联酋还通过制定国家生物多样性战略、实施蓝碳项目、发起“我们的椰枣”倡议、支持有机农业计划等，加强土地和水资源管理。

阿联酋积极利用创新技术防治荒漠化。阿联酋建立了多个研究中心和实验站，致力于防治荒漠化和监测气候变化方面的研究与开发活动，包括成立专门的技术合作中心，开展耐盐植物研究和推广种植。阿联酋还使用无人机对全国农业区进行调查和测绘，在境内25个选定地点播种树木等，以改善这些地区的荒漠化状况。今年年初，阿联酋还发起“穆罕默德—本—扎耶德水倡议”，希望促进相关创新技术的应用来应对水资源短缺等挑战。

红树林对沿海地区荒漠化防治具有重要作用，阿联酋重视对红树林生态系统的保护和恢复。2022年，在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会上，阿联酋同印度尼西亚联合发起红树林气候联盟，旨在扩大和加速红树林生态系统的保护和恢复。2023年，在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会上，阿联酋等国家牵头的全球气候农业创新使命国际计划同红树林气候联盟等加强协作，承诺在气候智能型粮食系统和农业领域投资约170亿美元，致力于在最易受气候变化影响的地区遏制土地退化和荒漠化。目前，阿联酋的红树林总面积已经超过183平方公里，数量达到6000万株。阿联酋计划到2030年在全国范围内种植1亿株红树。

经过阿联酋政府的努力，该国众多荒漠正在变成农场和绿地。据统计，阿联酋的农场总数已超过3.8万个，自然保护区数量增加至49个，其中33个是陆地保护区，面积超过1.3万平方公里。阿联酋气候变化和环境部前部长玛丽亚姆表示，土地退化影响能源、基础设施、卫生和农业等多个领域。阿联酋将持续同各方加强团结协作，保护和恢复土地，改变经济增长方式，促进可持续发展。

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