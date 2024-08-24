在毛里求斯东岸费耶斯角附近一处海域，有一块由中国企业和毛里求斯环保组织共同打造的珊瑚苗圃。这里培育着从各处收集的珊瑚碎片，成功长大的珊瑚会被移植到出现退化的珊瑚礁群中，实现海底“植树造林”。

据运营这块珊瑚苗圃的毛里求斯环保组织“节能社会”主席纳迪姆·纳祖拉利介绍，中国技术的加持让珊瑚培育“提速”，中国和毛里求斯合力实施的珊瑚挽救计划正在让当地珊瑚礁群重新焕发生机。

乘快艇十几分钟后，纳迪姆带领记者抵达珊瑚苗圃。这里的海底堆放着许多混凝土块，在其上方水平铺有网格状金属框架，网格间密布大小不等的粉色“石块”，这就是正在培育中的珊瑚。

过去几十年，受全球变暖、海洋污染、过度捕捞等多重因素影响，全球珊瑚礁出现大范围白化乃至死亡的现象，毛里求斯的珊瑚礁也未能幸免。

纳迪姆说，珊瑚礁有“海底雨林”之称，为很多海洋生物提供栖息家园，并且与红树林、海草床等海洋生态系统密切相关。“如果失去珊瑚礁，我们就会失去一切。”

纳迪姆长期从事海洋保护和珊瑚保育工作。据他介绍，以往珊瑚培育过程冗长繁琐，工作人员总是需要往返于海陆之间，频繁下潜，查看珊瑚生长情况。即便如此，珊瑚培育还是会出现恼人的退步情况，比如珊瑚“杀手”棘冠海星一晚上能吃掉4平方米的珊瑚苗，等到第二天发现为时已晚。

如今，华为毛里求斯技术有限公司的技术解决方案为纳迪姆和他的同事省去不少麻烦。据该公司技术工程师李济宇介绍，通过在珊瑚苗圃中安装水下摄像头、传感器等监测设备，可以实时跟踪珊瑚生长过程及周遭环境变化；相关画面和数据信息会通过5G网络实时传送到岸上的数据中心，得到迅速处理和分析。

纳迪姆说，现在坐在办公室里，水下情况也能一览无余。“这不仅大大缩短了我们水下作业的时间，而且能够保证在发现异常时及时介入和处理。”

记者看到，珊瑚苗圃附近设立了一个约10平方米的海上平台，平台顶棚铺满太阳能光伏板。纳迪姆说，为解决海上供电难题，中国公司为苗圃提供了光伏供电系统，可以保证设备24小时不间断运转。

毛里求斯蓝色经济、海洋资源、渔业和船运部长苏迪尔·莫杜表示，2020年该项目启动以来，海底珊瑚苗圃成功培育超过2.5万枚珊瑚碎片，已被移植到毛东部海域，帮助那里的珊瑚礁群重新焕发生机。

纳迪姆说，该项目通过中国技术搜集的水下影像和数据还会提供给毛里求斯大学，为科研人员了解珊瑚白化过程、珊瑚与其他海洋生物间的互动模式、海洋生物种群分布等提供珍贵资料。

纳迪姆曾到中国青岛参加全球海洋生物多样性大会，与从事海洋环境保护的中国科研人员有过深入交流。他告诉记者，与中国在海洋生态领域的合作让毛里求斯受益，“中国与非洲在海洋保护领域的合作潜力无穷”。

（据新华社电 记者凌馨、代贺、曾涛）

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