本报记者 宋亦然

在智利拉斯卡夫拉斯市的一家水果包装厂内，工人正在分拣包装即将出口的车厘子。

豪尔赫·比列加斯摄（新华社发）

近年来，随着数字技术发展和地区宏观经济状况的改善，拉美地区初创企业在各领域崭露头角，日益受到地区和国际投资者青睐。知名企业服务数据库公司“创业基地”近期发布的数据显示，2024年第二季度，拉美初创企业融资显著回升，共筹集7.91亿美元，环比增长25%，同比增长17%。其中，金融科技领域表现最为突出，巴西金融科技企业塞尔科恩以1.2亿美元的融资额高居榜首。

初创企业数量快速增加

数字金融、线上医疗、二手商品交易、在线教育……在数字科技赋能以及经济社会发展新需求的刺激下，拉美地区大量初创企业应运而生。不少初创企业凭借出色的创意和优异的市场表现，在短时间内快速崛起，成长为地区乃至国际市场上令人瞩目的独角兽企业。

巴西创业和创新科技平台迪斯特里托公司发布的统计数据显示，自2000年至2023年，拉美地区初创企业数量增加了约60倍，总数达到约3.4万家，其中包括45家估值超过10亿美元的独角兽企业。除了数字金融、电子商务、物流、人工智能等新兴领域，近年来，越来越多的地区初创企业开始关注细分领域的需求，并致力于借助科技手段为应对气候变化、推动绿色转型、促进公平发展等作出贡献。

“亚马孙创业者”是一家哥伦比亚初创企业。它与亚马孙地区的社区合作，开办集知识传播、企业孵化、培训拓展为一体的“森林学校”，为当地社区、企业和学校开发推广有利于生态保护和生物多样性的发展方案，鼓励和支持当地环境保护与可持续发展的行动。

在阿根廷，初创企业尼卢斯借助其社区采购网络直接向农民采购食品，并以低于市场价70%至75%的价格分销给低收入群体，以解决低收入群体的饥饿问题。目前，该公司已将运营范围扩展至布宜诺斯艾利斯、墨西哥城和利马等地区。

“拉美地区初创企业表现出十足的韧性。”阿根廷风险投资人、创业导师迪亚哥·诺列加说，“有些初创企业保持稳步发展，有些则开始扩展海外业务。拉美初创企业期待取得更好成绩，并将继续向世界展示其价值。”

各国加强政策资金支持

鉴于初创企业在促进经济增长、拉动就业、推动可持续发展等方面发挥的重要作用，拉美地区国家政府和国际组织正不断完善和加强对初创企业的政策支持。

作为拉美地区最大的经济体，巴西拥有地区45家独角兽企业中的23家。数据显示，仅今年初，巴西就有近150万家新企业注册，同比增长9.2%。巴西政府近年来推出一系列措施，以简化企业登记流程、降低企业运营成本。例如，开发企业注册线上平台，将企业登记时间从2019年的4天减少至2023年的21小时；推动税制改革，将工业产品税、商品和服务流通税等多个税种合并为增值税，为企业降税减负。

今年1月，巴西政府还推出一项产业政策，承诺在未来两年内拨款超过20亿雷亚尔（1美元约合5.49雷亚尔），为20万家企业提供培训课程和数字化工具等，争取到2033年底将该国小微企业的数字化程度由当前的23.5%提高到90%。

智利政府2010年设立“启动智利”创业加速器计划，旨在为来自世界各地的创业团队提供资金支持、创业指导、创投网络、工作签证和免费办公场所，吸引优秀人才来智利创业，打造地区创业中心。目前，该计划已支持来自85个国家的创业项目。今年3月，智利国家银行与美洲开发银行及其下属的多边投资机构签订谅解备忘录，宣布三方将共同推动智利金融生态创新，支持初创企业可持续发展。

除了政策的不断优化，国际资本的涌入与地区投资基金的兴起也推动着地区初创企业的发展。拉丁美洲私人资本投资协会发布的数据显示，2020年至2023年间，拉美地区获得风险投资支持的初创企业数量增加了一倍多，达到2500多个。仅2021年，拉美初创企业就吸引了超过150亿美元的投资，大致相当于此前10年的投资总和。

积极挖掘地区增长潜力

当前拉美风险投资市场迎来调整期，初创企业获得资金支持的门槛正在提高。2021年和2022年是拉美地区初创企业发展的黄金时期，许多投资基金也在这一时期大规模投资拉美初创企业。分析人士认为，尽管当前拉美风险投资市场结构面临调整，但投资人的谨慎态度并不代表投资规模的减少，而是将更加关注初创企业的营收能力和增长潜力。

推动初创企业实现可持续发展，还需解决技术和管理人才短缺问题。对于初创企业，尤其是来自海外的创业团队来说，聘请一支优秀的本地化团队至关重要。分析显示，当前拉美地区相关人才市场仍存在一定缺口。以巴西为例，有调查显示，到2025年，巴西信息技术人才市场的缺口将达到53万人。目前，在一些地区国家，高校、企业、社会机构等正在探索加强人才培养合作。例如，巴西圣保罗市与亚马逊公司开展了一项培训合作，为感兴趣的人士提供云计算、数字营销或元宇宙、编程入门等课程。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会预计，拉美地区投资将进一步增加，地区创业仍将呈现蓬勃发展态势。英国《经济学人》的报道认为：“拉美地区初创企业展现出相当的韧性，能够将面临的困难转化为商业优势，这是地区初创企业保持活力的重要原因。”

(责编：袁勃、赵欣悦)