新华社首尔8月23日电（记者陆睿 孙一然）韩国警方、雇佣劳动部组成的“华城电池厂火灾”事故调查组23日公布的调查结果显示，该电池厂一直采用调包等方式通过质量检查，生产过程粗制滥造，最终导致不良电池产品起火并造成重大人员伤亡。

韩国京畿道南部警察厅与雇佣劳动部京畿支厅当天召开联合新闻发布会。根据警方在发布会上公布的调查结果，发生火灾事故的电池厂从2021年向军方提供电池产品时起，便单独制造用于质量检测的电池，并调包检测用样品，伪造数据，以欺瞒方式通过韩国国防技术质量院的检测。

通过这一手段，从2021年12月至今年2月，该电池厂共向军队供应了价值47亿韩元（1美元约合1337韩元）的电池产品。直到今年4月，电池厂才在供货质检中，首次被判定未达到国防标准。之后，电池厂为保证交货量超负荷生产，同时在生产过程中使用未经充分培训的工人，导致产品不良率大幅上升，不良产品最终起火并引发火灾事故。

韩国警方已针对电池厂负责人等展开调查，水原市地方检察厅23日对电池厂负责人等申请拘捕令。

6月24日，韩国京畿道华城市一座电池制造工厂发生火灾，造成23人遇难，其中包括17名中国公民。

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