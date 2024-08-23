新华社柏林8月23日电（记者杜哲宇 黄燕）德国柏林动物园23日发布新闻公报说，旅德大熊猫“梦梦”于22日下午在动物园顺利产下双胞胎，“梦梦”和两只幼崽目前状况良好。

据介绍，两只幼崽身长约14厘米，出生体重分别为169克和136克，性别尚未确定。“梦梦”于今年3月接受人工授精，8月11日，柏林动物园在超声检测中确认“梦梦”怀孕喜讯。

“我们很高兴有两位来自成都大熊猫繁育研究基地的经验丰富的同事在我们身边照顾幼崽，他们与我们的团队一起监测保温箱和幼崽的体温，并进行测量和称重工作，就像在柏林医院的婴儿病房一样。”生物学家弗洛里安·西克斯说。

“我很欣慰这对双胞胎健康出生了，小家伙们活泼可爱，‘梦梦’对后代的照顾也非常周到。”柏林动物园园长安德烈亚斯·克尼里姆说。

“梦梦”和雄性大熊猫“娇庆”于2017年6月从中国成都抵达柏林动物园，开始了为期15年的旅居生活。2019年8月31日，“梦梦”成功诞下一对雄性双胞胎，分别取名“梦想”和“梦圆”，这是德国首次迎来大熊猫诞生。去年12月，这对双胞胎兄弟返回中国。

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