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外交部就习近平主席出席2024年中非合作论坛峰会开幕式并举行相关活动向中外媒体吹风

2024年08月23日19:20 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月23日电（记者杨依军、温馨）8月23日，外交部就习近平主席出席2024年中非合作论坛峰会开幕式并举行相关活动向中外媒体吹风。外交部副部长陈晓东介绍有关情况并答问。

　　陈晓东表示，2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行。中非领导人将围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”这一主题，共叙友情，共商合作，共话未来。这是继中非合作论坛2006年北京峰会、2015年约翰内斯堡峰会、2018年北京峰会之后，中非友好大家庭的又一次大团圆，也是中国近年来举办的规模最大、外国领导人出席最多的主场外交。届时，众多非洲国家领导人和非盟委员会主席将率团与会，联合国秘书长将作为特邀嘉宾、有关国际和地区组织作为观察员也将出席峰会有关活动。

　　陈晓东说，峰会将举行欢迎宴会、开幕式，以治国理政、工业化和农业现代化、和平安全、高质量共建“一带一路”为议题的四场高级别会议以及第八届中非企业家大会等相关活动，习近平主席将发表重要主旨讲话，阐述关于中非共建高水平命运共同体的新理念新主张，宣布对非务实合作的新行动新举措。习近平主席还将为出席峰会的外方领导人举行相关双边活动。峰会还将通过《宣言》和《行动计划》两份成果文件，凝聚双方重大共识，规划中非未来3年高质量合作实施路径。

　　陈晓东指出，中非合作论坛成立24年来特别是新时代以来，始终秉持共商共建共享原则，论坛建设成绩喜人，已经成为中非合作的“金字招牌”和引领国际对非合作、深化“全球南方”合作的一面旗帜。在习近平主席和非方领导人的共同关心推动下，中非聚焦友好合作，扎实推进论坛建设和成果落实，推动中非关系大踏步前进，实现跨越式发展。

　　一是中非命运共同体建设向更高水平迈进。习近平主席高度重视中非关系，2013年就任国家主席首次出访就访问非洲，提出真实亲诚理念和正确义利观，指出中非从来都是命运共同体。习近平主席迄今五次访非，两次出席中非合作论坛峰会，主持召开中非团结抗疫特别峰会、中非领导人对话会，总结提炼中非友好合作精神，亲自擘画新时代中非关系发展。在元首外交引领下，中非关系进入共筑高水平中非命运共同体的新阶段，中非命运共同体建设持续走在构建人类命运共同体的前列。

　　二是中非互利合作向更高质量发展。习近平主席指出，中国一直坚定支持并愿做非洲现代化道路的同行者。中非双方将“一带一路”倡议、全球发展倡议同非盟《2063年议程》及非洲各国发展战略有机对接，依托中非合作论坛平台，同非洲国家共同实施“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”，持续推动中非合作提质升级。中国是对非投资规模最大的发展中国家，连续15年保持非洲第一大贸易伙伴地位，彰显中非合作强大韧性与活力。

　　三是中非战略协作向更深层次推进。习近平主席强调，无论国际风云如何变幻，中方加强中非团结合作的决心绝不会动摇。中非双方秉持和平共处五项原则，持续深化战略互信，始终在涉及彼此核心利益问题上相互支持。双方携手倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，共同践行和落实三大全球倡议，维护国际公平正义，完善全球治理体系，成为引领“全球南方”团结合作的典范。

　　四是中非人文交流向更广领域拓展。习近平主席指出，中非人民有着天然的亲近感。近年来，中非民间交往热络频繁，中非青年大联欢等人文交流活动丰富多彩。“非洲梦想上太空”在中国空间站展出承载着非洲青少年梦想的画作。中非学者在中非智库论坛上共同提出“中非达累斯萨拉姆共识”，针对当前全球面临的重大问题和挑战提出解决思路和方案，表达了“全球南方”的共同心声。

　　陈晓东表示，中国共产党二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署，将为包括非洲在内的世界各国带来更多机遇和希望。此次峰会将为双方应对挑战凝聚广泛共识，为共享发展机遇搭建广阔平台。中国愿同非方以此为重要契机，携手奔赴现代化新征程，推进中非命运共同体建设再上新台阶，续写中非人民相知相亲友谊新篇章，共同发出中非参与引领全球治理体系改革的时代强音，为促进世界现代化汇聚强劲动力。

　　陈晓东还就中非合作论坛建设和高级别会议等答问。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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