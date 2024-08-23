新华社北京8月23日电（记者温馨）8月23日，外交部副部长陈晓东在2024年中非合作论坛峰会中外媒体吹风会上应询介绍了中方对下阶段中非合作论坛建设的期待。

陈晓东表示，中非合作论坛成立24年来，在双方共同努力下，形成平等务实高效特色，论坛框架下的中非合作成效显著，成果有目共睹，受到中非人民一致欢迎和国际社会高度评价。论坛已成为中非合作的响亮品牌，也成为弘扬和平共处五项原则精神、凝聚“全球南方”集体力量、引领国际对非合作的一面旗帜，为构建人类命运共同体提供重要推动力。中方对下阶段论坛建设有以下期待：

一是迈向共筑高水平中非命运共同体新征程。此次峰会是一次承前启后、守正创新的会议，在对过去取得的成果进行梳理和总结基础上，将为未来中非关系发展作出新设计、制定新蓝图。中非领导人在峰会上共商合作大计、共谋合作规划、加强治国理政交流，将为下阶段论坛建设提供重要引领。

二是汇聚中非深化各领域合作新动能。中非将积极落实峰会成果，发挥各自优势，让各领域务实合作越走越实，打造高质量共建“一带一路”的样板典范。中方愿以此次峰会为契机，加强同非洲发展战略对接，推动中非互利共赢、共同发展之路越走越宽。

三是续写中非人民相知相亲友谊新篇章。中非兄弟情谊源远流长、历久弥坚。峰会将推出一系列合作新举措，深化中非人民相知相敬相亲，使中非友好薪火相传、永续推进，让中非友谊之花绽放出新光彩。

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