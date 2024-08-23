新华社芝加哥8月22日电（记者颜亮 熊茂伶）美国副总统哈里斯22日晚在伊利诺伊州芝加哥举行的民主党全国代表大会上正式接受民主党总统候选人提名。

哈里斯现年59岁，曾任加利福尼亚州总检察长、联邦参议员。她是美国历史上首位非洲裔和南亚裔女性总统候选人。

哈里斯当天在演讲中阐述竞选政治纲领，表示会把“强化中产阶级”作为核心目标之一，承诺将创造就业机会、发展经济，降低医保、住房和日用品价格等。哈里斯说，她将捍卫女性堕胎权，改革“破碎的”移民系统，维护美国国家安全。

哈里斯在演讲中抨击美国前总统、共和党总统候选人特朗普，后者在社交媒体上予以回击。

为期4天的民主党全国代表大会22日晚闭幕。大会举办期间，支持巴勒斯坦的示威者在会场外持续抗议，表达对拜登政府应对巴以冲突政策的不满，多名示威者与警方发生冲突后被捕。

当前，在可能决定选举结果的关键摇摆州，选情依然胶着。在民主党举办全国代表大会的这一周，特朗普在密歇根州、北卡罗来纳州、亚利桑那州等举行多场竞选活动。据美国选举信息网站“真正透明政治”汇总的数据，截至22日晚，哈里斯在威斯康星州和密歇根州分别领先特朗普1个和2个百分点，在宾夕法尼亚州、北卡罗来纳州和亚利桑那州，哈里斯分别落后0.2个、0.9个和0.2个百分点。

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