新华社约翰内斯堡8月23日电 题：绿色发展，共绘中非合作新图景——真实亲诚的中非合作系列评论之三

新华社记者谢江

近日，中国印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署，受到非洲媒体等国际舆论广泛关注和肯定。肯尼亚《星报》刊文指出，中国立于世界可持续发展前沿，已成为“全球绿色转型领导者”。肯尼亚广播公司网站刊文指出，中国是“非洲更绿色美好未来的可靠伙伴”。近年来，不少非洲国家也宣布实施绿色低碳发展战略，中国与非洲持续深化在发展清洁能源、应对气候变化等领域合作，中非合作“绿色”含量不断提高，开辟出中非合作新的增长点。

非洲是全球受气候变化影响最明显的地区之一，绿色低碳转型需求迫切。非洲资源丰富、人口众多、充满活力，但土地沙漠化严重，近年来各类极端气象事件频发，生态环境脆弱。过去不少非洲国家高排放、高污染、高耗能的粗放式发展方式让当地原本就脆弱的生态环境持续承压。与此同时，非洲是发展中国家最集中的大陆，也是能源、电力、交通等基础设施发展最薄弱的大陆。大力发展绿色能源产业、实现经济社会发展绿色低碳转型，既是非洲国家发展面临的现实需要，也是实现联合国可持续发展目标的必然要求。

中国是非洲绿色转型的理想合作伙伴。联合国有关机构的数据显示，2022年全球无电人口达6.85亿，其中80%以上居住在撒哈拉以南非洲地区。中国风电、光伏产品出口到全球200多个国家和地区，帮助包括非洲国家在内的广大发展中国家获得清洁、可靠、用得起的能源。近年来，一大批中国企业积极响应共建“一带一路”倡议，在中非合作论坛等机制框架下，与当地政府和企业开展合作，大力开发水电、风电、光伏、地热等可再生能源，成为非洲绿色能源开发的主要合作伙伴之一。随着中非绿色能源合作深入开展，一座座光伏电站、风电场、水电站拔地而起，正在将非洲丰富的自然资源转化为推动经济社会发展的绿色动力。据不完全统计，中国已在非洲实施了数百个清洁能源发电和电网项目，南非德阿风电站、肯尼亚加里萨光伏电站、卢旺达那巴龙格河二号水电站等成为当地发展清洁能源的标志性项目。肯尼亚广播公司网站刊文指出，在中非合作论坛框架下，不少中非合作实施的绿色能源项目有力支持了非洲社会经济发展和工业化。联合国政府间气候变化专门委员会前副主席尤巴·索科纳认为，中国清洁能源乃至整个能源产业的发展为非洲国家提供了样本，非洲各国与中国的合作有无限潜力。

近年来，中国坚定不移走生态优先、节约集约、绿色低碳的高质量发展道路，积累的丰富经验为与非洲国家等广大发展中国家开展绿色合作、应对气候变化奠定了深厚基础。2021年11月，中非合作论坛第八届部长级会议通过《中非应对气候变化合作宣言》。中国与不少非洲国家签署了应对气候变化的合作文件，通过实施减缓和适应气候变化项目、共同建设低碳示范区、开展能力建设培训等方式为非洲应对气候变化提供支持。中国与非洲“绿色长城”建设地区开展大数据应用和规划的技术合作，帮助非洲国家了解其土地、气候等方面的特征与规律，推动当地有针对性、系统性地进行荒漠化治理。中方向博茨瓦纳援助一套多星一体化卫星数据移动接收处理应用系统（气象机动站），用于支持博方加强气象监测，提高其应对气候变化能力。联合国环境规划署官员罗达·瓦集拉表示，与中国合作使非洲国家能够获取先进技术和支持，对于实现绿色转型至关重要。

当前，在全球绿色转型的大背景下，中国与非洲国家都致力于推动能源转型与绿色发展。中非绿色合作是助推非洲绿色发展、经济社会发展转型的重要力量，双方合作前景广阔。随着中非绿色合作不断走深走实，必将为各自的可持续发展和现代化事业注入源源不断的绿色动力，中非合作也将呈现更加繁荣的崭新图景。

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