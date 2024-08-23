新华社北京8月23日电 西尼罗病毒近日在以色列、美国、西班牙等国家引发疫情，其中以色列情况相对严重，至少62人因感染该病毒死亡。感染西尼罗病毒会让人身体不适，多数人可自愈，但严重者可能死亡，目前尚无针对这一病毒的特效疗法。

以色列数十人死亡

以色列媒体《犹太新闻辛迪加》援引以色列卫生部19日发布的声明报道，西尼罗病毒今夏在以色列多地传播，过去3个月来共导致858人感染，其中至少62人死亡。包括大特拉维夫地区在内的以色列中部区域由于气候潮湿，易滋生蚊虫，当地民众染病风险尤高。

报道说，以色列每年6月至11月蚊虫滋生季节都会出现西尼罗病毒感染病例，但该病毒导致大规模人群感染尚属罕见。以政府提示卫生部门加快消灭蚊虫，对西尼罗病毒传播蔓延情况加强监控。

西尼罗病毒通常通过蚊虫叮咬传播，感染这一病毒后会出现头痛、高烧、昏睡、抽搐等症状，严重时会致人死亡。感染者中80%不会出现症状，但老人、免疫力低下者等人群会出现身体乏力、头疼等类似感冒的症状，不到1%的感染者会出现神经系统并发症。多数感染者短期内会自行痊愈，也有人感染病毒后数月仍有相关症状。

目前，尚无特效药或疫苗可用来有效防治这一病毒，应对该病毒的方法包括用杀虫剂消灭蚊虫；清理容易滋生蚊虫的污水；防止蚊虫进入室内。研究人员特别提醒，携带西尼罗病毒的蚊虫在黎明和黄昏时分活动频繁，在有西尼罗病毒疫情的地区，民众应避免在这两个时段外出。

全球多地蔓延

除以色列以外，美国、加拿大等国部分地区也出现西尼罗病毒疫情。加拿大安大略省渥太华公共卫生局21日发出预警，西尼罗病毒感染病例近期在渥太华“显著增加”。该卫生局说，研究人员近期同时对设在该市周边用于评估蚊虫种类和密度的多处检测站的采样样本进行西尼罗病毒检测，其中有5处的样本检测结果为阳性，这是继2017年以来第二高水平。2017年，渥太华周边同时有7处检测站的该样本检测结果为阳性。

安大略省安普赖尔、贝尔维尔等多地同样发现携带该病毒的蚊子，金斯顿地区上报一例疑似感染病例。

在美国纽约市，当地卫生部门19日通报，该市全部5个城区的蚊虫检测站均检测发现西尼罗病毒；7月底至今共出现4例感染病例，其中1人出现发烧症状，另外3人因出现神经性疾病住院治疗。此外，3名献血者的血液中也发现感染这一病毒的特征。

美国哥伦比亚广播公司21日发布的数据显示，得克萨斯州今年以来至少4人因感染西尼罗病毒死亡，该州北部地区近期出现逾40例西尼罗病毒感染病例。

另据西班牙新闻网站“橄榄报”21日报道，西班牙韦尔瓦省、塞维利亚省本周共新增13例西尼罗病毒感染病例。塞维利亚省上周通报出现10例该病毒感染病例，其中一名87岁的感染者死亡。

西班牙加的斯省两处备受游客欢迎的旅游区也发现携带西尼罗病毒的蚊子，卫生部门预计西班牙的西尼罗病毒感染病例近期会进一步增多。（王逸君）

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