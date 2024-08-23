新华社布鲁塞尔8月22日电（记者潘革平）比利时新弗拉芒联盟党主席巴尔特·德韦弗22日晚紧急拜会中断休假返回布鲁塞尔的国王菲利普，正式提出卸任组阁协调人的请求，菲利普国王随即予以批准。这意味着比利时组阁谈判陷入僵局。

在今年6月9日举行的比利时联邦议会选举中，德韦弗领导的新弗拉芒联盟党赢得了24席，保持联邦议会第一大党的地位。德韦弗7月10日被菲利普国王任命为组阁协调人，以尽快组建联邦政府。随后，德韦弗与其他主要党派展开磋商。因各党政策立场分歧严重，组阁谈判最终在8月22日宣告破裂。

据比利时媒体报道，导致谈判破裂的主要原因是德韦弗提出的“社会经济问题超级清单”未能获得各方认可，其中争议较大的是资本利得税，即对资产增值的征税问题。德韦弗预计新政每年可为比利时增加5亿欧元的财政收入，但右翼政党法语自由党对此坚决反对，认为加税会抑制投资，削弱比利时的经济竞争力。

比利时王室22日晚发布公报说，菲利普国王23日开始将就组建联邦政府的问题与各主要党派领导人展开新一轮磋商。

由于各政党得票分散，再加上比利时南北三个大区（弗拉芒大区、瓦隆大区和布鲁塞尔首都大区）与三个语区（弗拉芒语区、法语区和德语区）在经济、社会及行政管理方面存在差异，比利时联邦政府组阁通常是一个“困难”的谈判过程。2010至2011年间，比利时曾创造541天“无政府”的纪录。

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