新华社北京8月23日电（记者熊丰）记者23日从公安部获悉，在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下，公安部“猎狐行动”工作组8月20日将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。

据了解，自2012年以来，以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格，以高额返利为诱饵，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员1000余万人次，涉案资金超1000亿元人民币。

2020年11月，重庆市公安局依法对张某某立案侦查；2021年3月，国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。2022年7月21日，泰国警方抓获张某某。随后，中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。今年5月21日，泰国上诉法院终审裁决将张某某引渡中国。8月14日，泰国政府作出行政决定，支持法院上述终审裁决。

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