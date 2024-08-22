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议联秘书长纯贡：坚持以人民为中心是中国民主的一大亮点

2024年08月22日16:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月22日电（记者杜鹃）各国议会联盟（议联）秘书长马丁·纯贡21日表示，坚持以人民为中心是中国民主的一大亮点，中国模式着眼于“为改善人民生活而贡献力量”。

　　纯贡在北京出席中国全国人大加入议联40周年相关纪念活动并参加第六次发展中国家议员研讨班期间接受新华社记者采访时说，“民主的概念相对抽象，其价值需要转化为具体成果……只有满足人民的期望，民主才有意义”。

　　在他看来，中国的人大代表具有广泛的代表性，代表来自各行各业、各民族。这种特征在地方人大也有所体现。

　　纯贡40年前与中国结缘，见证了中国长期以来为议联所作的积极贡献，尤其是在促进可持续发展目标、打击恐怖主义和暴力极端主义以及应对气候变化领域。纯贡说，中国在深化与议联的交流合作方面所作努力值得肯定。

　　谈及由中国全国人大和议联共同举办的发展中国家议员研讨班时，纯贡表示，来自32个发展中国家的议会领导人和代表有机会目睹中国如何推动可持续发展目标，并借鉴中国的脱贫经验。

　　纯贡高度评价中国对国际事务的贡献。他说，中国在推动南南合作、促进全球南方国家发挥更大国际影响力方面所作努力令人钦佩，中国提出的共建“一带一路”倡议具有在全球范围内推动一体化的潜力。

　　各国议会联盟成立于1889年，是历史悠久、规模庞大、最具影响的国际议会组织，总部设在瑞士日内瓦。今年是中国全国人大加入议联40周年。

(责编：崔译戈、张悦)

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