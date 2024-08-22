新华社莫斯科8月22日电 题：库尔斯克角力持续 俄乌和谈短期难启

新华社记者黄河

乌克兰军队突袭俄罗斯西南部边境的库尔斯克州已半月有余，双方在该地区的冲突未见缓和迹象。与此同时，俄乌双方在其他方向的争夺依然激烈胶着。

分析人士认为，乌军在俄库尔斯克州的行动取得一定进展，但并未充分实现目标，俄军正在加固防线并保持在其他地区的行动强度。鉴于俄乌双方都未采取实质措施缓和局势，短期内双方和谈前景依然渺茫。

库尔斯克方向在角力

乌克兰总统泽连斯基19日表示，乌军在库尔斯克州控制了超过1250平方公里土地，覆盖92个居民点。乌武装部队总司令瑟尔斯基当天报告称，乌军正在库尔斯克方向实现自己的目标。据乌军方消息，自16日以来，乌方已经在库尔斯克州境内先后袭击了谢伊姆河上两座桥梁，这将对俄军后勤补给构成影响。另据报道，谢伊姆河上第三座桥梁18日遭到破坏。

俄国防部20日宣布组建“库尔斯克”“别尔哥罗德”和“布良斯克”3个集团军，负责保护这3个地区的国土和民众。据英国《经济学人》周刊网站报道，俄军调集了训练有素的部队增援库尔斯克方向，乌军的损失正在增加。

俄国防部20日表示，俄军在库尔斯克州南部边境持续击退乌军对该州多个居民点的进攻，俄航空和火炮部队也对库尔斯克州境内的乌军人员和装备以及乌北部苏梅州的乌军后备力量进行了打击；在库尔斯克州战斗中，乌军已累计损失超过4130人和58辆坦克。俄武装力量军事政治总局副局长阿普季·阿劳季诺夫当天还在电视节目中说，乌军在库尔斯克州全境受阻，其后勤保障路线也遭到俄军攻击，俄军正在争夺被乌军控制的居民点。

分析人士认为，乌军在库尔斯克方向正在取得一些成果，但并未实现全部目标。俄政治学者谢尔盖·马尔科夫认为，乌军在库尔斯克方向的行动中，取得了提振乌军和乌国内民众士气等“成果”，但乌军试图迫使部分俄军撤出顿巴斯地区等目标并未实现。俄军事分析专家弗拉基米尔·叶拉诺相也说，尽管乌军在库尔斯克方向积极寻求实现战术目标，但俄军并未按乌方设想将顿巴斯方向的兵力调往库尔斯克方向。

其他地区冲突也激烈

库尔斯克州近期局势没有缓和迹象，俄乌双方在其他地区和方向的争夺也同样激烈胶着。分析人士认为，俄军正保持在其他方向的行动强度，以缓解库尔斯克方向的压力。

泽连斯基19日说，顿涅茨克地区的波克罗夫斯克市、托列茨克市及周边地区正在遭遇俄军猛烈攻击。俄国防部20日表示，俄军在顿巴斯、扎波罗热等地多个区域占据了更有利阵地，控制了顿涅茨克地区托列茨克最大的居民点之一、重要后勤枢纽诺夫戈罗茨科耶。

俄军事专家瓦西里·卡申表示，乌军虽然在行动初期迅速占据了库尔斯克地区一些缺乏防御工事和后勤保障路线的区域，但乌军防空劣势明显，为保持在库尔斯克方向的战果，其不得不从顿巴斯等其他地区撤军，致使顿巴斯等地的局势对乌更为不利。

乌军事专家弗拉季斯拉夫·谢列兹尼奥夫说，乌军在库尔斯克的行动非常重要，这将给俄方带来“声誉损失”。他同时表示，俄军不会为了在短时间内控制整个库尔斯克州而放弃在乌克兰东部的行动计划。

和谈短期内难开启

分析人士指出，目前俄乌冲突的扩大升级，进一步降低了短期内双方和谈的可能性。

据俄新社19日报道，俄总统助理乌沙科夫对媒体表示，在现阶段俄方不会与乌克兰对话。他同时强调，总统普京此前提出的有关解决乌克兰危机的倡议并未取消，未来局势如何发展取决于战场形势，包括库尔斯克方向战场形势。

同日，泽连斯基表示，乌军在俄领土上进行“积极防御行动”，是“最有效的反制措施”，正在使俄国内局势复杂化。他还说，俄罗斯的军事基地、军用机场、后勤保障等设施都是乌军“合法目标”，乌军还需要更多远程武器来保护乌克兰免受俄罗斯导弹和制导航空炸弹袭击，减轻前线的压力。

分析人士认为，乌军突袭库尔斯克州未对俄乌和谈产生促进作用，目前还不清楚此次袭击是否会给乌克兰带来“持久的筹码”。

泽连斯基日前还呼吁西方伙伴与乌方“同步下定决心”，取消对乌克兰使用西方武器袭击俄领土的限制。分析人士担心，此举或将造成冲突延宕和进一步升级。

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