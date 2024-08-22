新华社芝加哥8月21日电（记者熊茂伶）美国联邦储备委员会21日发布的7月货币政策会议纪要显示，如果通货膨胀等经济数据走势继续如预期发展，美联储可能将在9月议息会议上降息。

美联储7月31日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。

会议纪要显示，几乎所有与会者都指出，尽管有关通胀的数据好转，但还需要更多信息来增强美联储对通胀率正持续向2%目标迈进的信心，在此之前降低利率是不合适的。

会议纪要指出，企业定价能力持续减弱、经济增长放缓以及疫情期间积累的超额家庭储蓄逐渐减少等因素使得美国通胀最近有所下降，未来几个月这些因素可能继续推动通胀下行。绝大多数与会者认为，如果数据走势继续如预期发展，那么在下次会议上放宽货币政策“可能是合适的”。

会议纪要还显示，与去年下半年相比，今年上半年美国实际国内生产总值增速有所放缓。此外，消费者支出增速与去年相比也已放缓，反映了劳动力市场疲软和收入增长放缓趋势。

芝加哥商品交易所美联储观察工具最新数据显示，截至21日晚，美联储在9月议息会议上降息25个基点的概率达65%，降息50个基点的概率达35%。

美联储下次货币政策会议将于9月17日至18日举行。

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