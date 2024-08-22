新华社巴黎8月21日电（记者罗毓）欧洲航天局21日说，其发射的“木星冰卫星探测器”成功实现全球首次月球-地球飞越，将利用地球引力使探测器“抄近路”途经金星抵达木星。

欧航局官网介绍，这次飞越任务已在19日至20日完成，目的是改变探测器在太空中的飞行路线，首先利用月球的引力，然后利用地球的引力来改变探测器的速度和方向。

欧航局说，飞越月球使探测器相对于太阳的速度增加了0.9千米/秒，引导其飞向地球；飞越地球使探测器的速度相对于太阳降低了4.8千米/秒，从而引导其进入新的轨道，飞向金星。与飞越前路径相比，月地飞越使探测器航向偏转了100度。

据悉，木星距离地球平均有8亿公里。如果没有巨大的火箭，直接把“木星冰卫星探测器”送到该行星需要“几乎不可能的”60吨机载推进剂。此外，该探测器还需要携带大量额外的推进剂，才能在到达木星后减慢速度，进入木星轨道。

2023年4月，“木星冰卫星探测器”搭乘阿丽亚娜5型火箭从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空。它计划进行为期8年的巡航，飞越地球和金星，最终到达木星。之后，它将对木星及木卫二、木卫三、木卫四这三颗可能蕴含海洋的卫星进行详细观测，以进一步探索其生命宜居性。

(责编：崔译戈、张悦)