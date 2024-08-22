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猴痘疫情引关注　德国提供移动实验室助力检测

2024年08月22日13:32 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月22日电　猴痘疫情持续引发关注。泰国疾控部门21日报告首例猴痘疑似病例，患者大概率感染了引发本轮疫情的猴痘病毒“分支I”毒株。同一天，德国政府宣布正向刚果（金）提供移动实验室，以帮助这个非洲国家发现猴痘病例、遏制疫情扩散。

8月19日，在刚果（金）北基伍省首府戈马市郊一家医院，一名感染猴痘病毒的儿童接受治疗。新华社发

8月19日，在刚果（金）北基伍省首府戈马市郊一家医院，一名感染猴痘病毒的儿童接受治疗。新华社发

　　泰国疾控部门主管通猜21日说，疑似感染者是一名来自欧洲国家的男子，现年66岁，上周从非洲经中东国家中转，14日抵达泰国，次日早晨因出现猴痘症状被送往医院，已经被隔离并接受检测。

　　通猜说：“我们确信这名男子感染‘分支I’，但我们必须再等两天，看实验室最终检测结果。”

　　此外，卫生官员正监测40多名与这名男子有密切接触的人。

　　据路透社报道，泰国2022年以来已发现800例猴痘病例，但截至目前没有“分支I”或变异株“分支Ib”的确诊感染者。

　　世界卫生组织14日宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，并警告一种更加致命的猴痘病毒新毒株正在刚果（金）快速传播，且已蔓延至多个非洲国家。非洲疾病预防控制中心最新数据显示，过去一周，非洲国家报告新增猴痘病例大约1400例，今年以来累计发现猴痘病例约1.9万例。

这是2023年5月21日在瑞士日内瓦拍摄的世界卫生组织标志和世卫组织总部大楼。新华社记者连漪摄

这是2023年5月21日在瑞士日内瓦拍摄的世界卫生组织标志和世卫组织总部大楼。新华社记者连漪摄

　　猴痘疫情现已扩散至欧洲、亚洲等地，瑞典、巴基斯坦上周相继报告发现猴痘病例。阿根廷政府20日通报，阿境内一艘货船上发现猴痘疑似病例，已对货船采取隔离措施。

　　德国经济合作与发展部长斯韦尼娅·舒尔策21日说，德国政府正向刚果（金）提供移动实验室，以帮助发现感染病例。德方还打算帮助刚果（金）培训多名专家。

　　法国看守政府总理加布里埃尔·阿塔尔20日说，法国将向出现猴痘疫情的国家捐赠10万剂疫苗。非洲疾控中心20日说，刚果（金）和其他几个非洲国家将在今后几天启动疫苗接种。

　　猴痘是一种病毒性人畜共患病。1970年，刚果（金）发现首例人感染猴痘病毒病例，此后病毒主要在非洲西部和中部地区传播。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复。

　　2022年5月以来，全球100多个国家和地区报告猴痘病例。（包雪琳）

(责编：崔译戈、张悦)

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