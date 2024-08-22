新华社联合国8月21日电（记者潘云召）中国常驻联合国代表傅聪21日在安理会预防冲突公开辩论会上发言时强调，相关国家滥施非法单边制裁，违反《联合国宪章》和国际法，不仅加剧当事国经济社会困境，也给新的冲突与动荡埋下祸根。中方敦促有关国家立即取消一切单边制裁措施。

傅聪说，有效的预防冲突需要有利的外部条件。联合国要发挥好在预防冲突中的作用，加大发展领域投入。联合国维和行动和政治特派团要重视当事国需求，多做有利于促进当事国经济增长和可持续发展的实事。区域和次区域组织应当致力于增进地区国家间政治互信，促进地区合作。要维护国际公平正义，反对干涉他国内政，反对单边主义和霸权主义。

傅聪指出，当前国际形势深刻复杂演变，一些地区动荡加剧并产生严重外溢影响，预防冲突的重要性更加突出。要增强预防冲突的有效性和针对性，标本兼治，特别是着力破解根源性问题，努力将国际社会对和平的共同愿景转化为实现持久和平的有效行动。

傅聪表示，贫困和发展不足是冲突的重要根源。预防冲突必须将减贫和发展作为基础性工作。保持经济稳定增长，持续创造就业和财富，是实现国家长治久安的基础。一个国家保持长期稳定和实现经济社会可持续发展，离不开有效的政府治理。各国国情不同，都应当自主探索适合本国国情的发展道路，不断完善治理体系，提高治理能力。

傅聪指出，实现包容性发展才能筑牢持久和平的根基。要以全体人民的福祉和利益为出发点，合理分配社会资源，提高公共服务的可及性，让各族群、各阶层共同参与、平等获益，并照顾弱势群体和发展困难地区的特殊要求。要坚持在发展中保障妇女、青年等群体人权，将生存权和发展权作为首要人权，平衡推进其他各项人权保障。

傅聪强调，中国作为安理会常任理事国和“全球南方”的重要成员，在实现自身发展的同时，始终以支持“全球南方”实现持久和平与可持续发展为己任。2015年，中国领导人宣布设立中国—联合国和平与发展基金，迄今共开展近150个项目，为联合国推进落实可持续发展议程、维护国际和平与安全提供了重要支撑。

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