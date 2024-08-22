人民网张家口8月22日电 （宋歌、于洋、方童） 21日，由外交部主办、以“绿色河北，风光无限”为主题的“驻华使节河北行”活动走进张家口市张北县。来自23个国家驻华使馆和国际组织的30余名驻华使节、外交官和国际组织代表来到位于张北的国家风光储输示范基地，考察当地绿色能源产业取得的创新成就。

张北县被誉为“风的故乡、光的海洋”。在示范基地所处的草原上，大大小小的风力发电机迎风转动，成片的光伏板随着山脉延展，风能与光能共存互补，构成一幅绿色发展的和谐画面。

国家风光储输示范基地附近的风力发电机与光伏板。人民网记者 于洋摄

据工作人员介绍，国家风光储输示范工程是世界上规模最大的集风力发电、光伏发电、储能系统、智能输电于一体的新能源示范电站工程。截至2024年5月底，工程累计发电量达120亿千瓦时。

“张北的风，点亮北京的灯。”这是对张北新能源产业的描述。现场的工作人员在介绍时说到，“各位在北京用电时，或许用的就是来自张北的电！”

驻华使节与代表在听工作人员讲解国家风光储输示范工程沙盘。人民网记者 方童摄

发展新型能源离不开技术创新的支持。据悉，国家风光储输示范工程攻克了大规模新能源集中并网、集成应用的世界性难题，成功探索出风光储输协同发展的路径，为发展绿色能源提供了新的方案。

风光储输工程给驻华使节与代表们留下了深刻的印象。联合国工业发展组织驻华代表康博思在参观活动后表示，这一工程非常迷人，它成功地将不同类型的能源整合进一个安全可靠且环境友好的分配系统中，“在这方面，中国可以为世界其他国家，尤其是发展中国家和以发展中国家为主的国际组织提供许多帮助。”他还提到，由于清洁能源在可持续发展中起到基础性作用，这一项目也有助于实现联合国可持续发展目标。

伊朗驻华大使莫森·巴赫蒂亚尔则表示，希望有机会与中国企业在清洁能源领域进行合作，将这些新技术应用到本国的电力产业。“伊朗在这方面有很大的潜力，在伊朗的中部地区，你可以找到高效的阳光，很适合发展可再生能源。”

伊朗驻华大使莫森·巴赫蒂亚尔在接受采访。人民网记者 方童摄

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