新华社巴拿马城8月21日电（记者陈昊佺）巴拿马亚洲战略研究中心21日在首都巴拿马城举办“中国改革新征程 中巴关系新机遇”研讨会。与会专家说，中国全面深化改革开放对巴中合作和巴拿马未来发展具有重要意义。

巴拿马亚洲战略研究中心主席罗伯托·蒙塔涅斯说，中国在世界舞台上发挥着日益重要的作用，共建“一带一路”倡议具有全球意义，对于作为地区商贸金融中心的巴拿马而言，发展巴中合作关系具有特殊战略意义。

巴拿马经济学家、《丝绸之路与巴拿马》一书作者埃迪·塔彼罗说，中国发展升级对巴拿马也意味着巨大机遇，巴中科技合作可以为巴拿马本国产业升级提供助力。

巴拿马大学运河和国际关系学院副院长琼斯·库珀认为，中国持续深化改革开放为世界经济共赢发展树立了重要榜样，也为未来巴中两国在农业、工业和物流等多领域合作绘制了光明前景。

中国驻巴拿马大使徐学渊说，在中国式现代化建设的伟大征程中，中巴务实合作将迎来更加广阔的前景。

巴拿马亚洲战略研究中心是巴拿马知名智库，主要关注亚洲国家在经济、政治和文化领域的新趋势，致力于推动巴拿马和亚洲国家间的学术交流。

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