人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

巴拿马专家：中国全面深化改革开放对巴中合作意义重大

2024年08月22日10:13 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴拿马城8月21日电（记者陈昊佺）巴拿马亚洲战略研究中心21日在首都巴拿马城举办“中国改革新征程　中巴关系新机遇”研讨会。与会专家说，中国全面深化改革开放对巴中合作和巴拿马未来发展具有重要意义。

　　巴拿马亚洲战略研究中心主席罗伯托·蒙塔涅斯说，中国在世界舞台上发挥着日益重要的作用，共建“一带一路”倡议具有全球意义，对于作为地区商贸金融中心的巴拿马而言，发展巴中合作关系具有特殊战略意义。

　　巴拿马经济学家、《丝绸之路与巴拿马》一书作者埃迪·塔彼罗说，中国发展升级对巴拿马也意味着巨大机遇，巴中科技合作可以为巴拿马本国产业升级提供助力。

　　巴拿马大学运河和国际关系学院副院长琼斯·库珀认为，中国持续深化改革开放为世界经济共赢发展树立了重要榜样，也为未来巴中两国在农业、工业和物流等多领域合作绘制了光明前景。

　　中国驻巴拿马大使徐学渊说，在中国式现代化建设的伟大征程中，中巴务实合作将迎来更加广阔的前景。

　　巴拿马亚洲战略研究中心是巴拿马知名智库，主要关注亚洲国家在经济、政治和文化领域的新趋势，致力于推动巴拿马和亚洲国家间的学术交流。

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部