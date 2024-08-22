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迪拜商业论坛中国站活动在京举行

2024年08月22日09:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京8月22日电 （记者管克江）迪拜商业论坛中国站活动21日在北京举行。论坛以“中国、迪拜及全球市场：点燃国际贸易与投资机遇”为主题，吸引了700多名来自中国和迪拜的各界代表参加。

论坛主办方迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔致辞表示，中国已成为迪拜最大的贸易伙伴，2023年中国与迪拜之间的非石油贸易额高达678亿美元。在过去的十年里，中国和迪拜之间的非石油双边贸易额累计达到约4900亿美元。“迪拜商业论坛中国站将进一步加深迪拜与中国的合作，为志在扩展中东以及海外市场的中国企业带来丰富商机。”

迪拜商业论坛中国站活动开幕式现场。迪拜商会供图

迪拜商业论坛中国站活动开幕式现场。迪拜商会供图

迪拜商业论坛中国站活动由中国国际贸易促进委员会北京市分会（北京市贸促会）担任合作伙伴。北京市贸促会主任郭怀刚在致辞中表示，北京是中国的政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心，是世界上著名的历史文化名城，也是充满商机与活力的国际化大都市。北京正加快建设国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市。2023年底全市经营主体超256万户，全年新设经营主体33.5万户、同比增长23.6%。每日新设科技型企业数量达337家，平均不到5分钟就创办一家科技企业。北京与迪拜的经贸往来合作商机无限、潜力无穷。

去年初，阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德宣布了迪拜“D33”经济议程，目标是到2033年实施100个转型项目，使迪拜的经济总量和对外贸易额均翻一番，在未来十年新增400个主要贸易伙伴城市。迪拜希望通过举办商业论坛等活动，扩大迪拜的知名度和吸引力。

穆罕默德·卢塔在接受人民网记者采访时表示，“D33”经济议程同中方提出的共建“一带一路”倡议高度契合。迪拜是中东地区第二大经济体，要实现经济总量翻一番，必须通过参与高质量共建“一带一路”，提升地区经济融合度，实现共同发展。中国经济韧性十足，创新潜力巨大，中方与迪拜乃至阿联酋的合作前景广阔。迪拜能够成为中企尤其是物流、电子商务、人工智能、绿色能源等科技型企业进入中东和非洲等地区的平台和窗口。目前，迪拜商会有5400名活跃中企会员，今年上半年新增720名中企会员，凸显双方合作日益活跃。

迪拜经济和旅游部首席执行官哈迪·巴德里在接受人民网记者采访时表示，迪拜已连续三年在吸引绿地FDI投资方面位列全球第一，在猫途鹰网站上也连续三年被评为最佳旅游目的地。中国对迪拜的重要性不言而喻，同样，迪拜对中国经济转型升级也能够发挥重要作用。期待更多中企落户迪拜，借助当地优质基础设施发展壮大。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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