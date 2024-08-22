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第六次发展中国家议员研讨班在京举办

深入交流互鉴 共促合作发展

2024年08月22日09:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京8月20日电 （曹欣悦、钟文兴）中国全国人大加入各国议会联盟40周年纪念活动暨第六次发展中国家议员研讨班于8月19日至28日在华举办。应中方邀请，各国议会联盟主席、坦桑尼亚国民议会议长阿克松以及来自32个发展中国家的议会领导人和代表参加活动。

本次研讨班主题为“加强议会间交流推动实现可持续发展”。研讨班设四项议题分别为:“携手维护和平稳定，共同实现发展繁荣”“加强各国发展战略对接，推进普惠包容的经济全球化”“尊重文明多样性促进文化交流互鉴”“发展符合国情的民主制度，为国家现代化提供有力保障”。

代表团来到了中国共产党历史展览馆，参观“‘不忘初心、牢记使命’中国共产党历史展览”。珍贵的文物实物、翔实的档案资料、逼真的复原景观，详细记录和展示中国共产党的光辉历史，频频吸引外宾们驻足观看。

代表团在入口处听取讲解。人民网 曹欣悦摄

代表团在入口处听取讲解。人民网 曹欣悦摄

代表团参观“不忘初心 牢记使命”中国共产党历史展览。人民网 曹欣悦摄

代表团参观“不忘初心 牢记使命”中国共产党历史展览。人民网 曹欣悦摄

代表团在全景影院中感受长征场景。人民网 曹欣悦摄

代表团在全景影院中感受长征场景。人民网 曹欣悦摄

毛里求斯议长阿德里安·夏尔·杜瓦尔认为本次研讨班有助于与会国家进行对话、建立联系、推进有益于世界发展的议程，以促进各国共同繁荣。

喀麦隆国民议会议联议员成员小组行政秘书姆翁多·梅达尔在接受人民网采访时表示：“很高兴来到中国，中国是一个如此美丽的现代化国家。喀麦隆与中国在多个领域长期保持着友好关系。希望中非双方深化合作。”

本次研讨班成为了尼日利亚代表团乌富马·彼特第一次来到中国的契机。乌富马对中国文化感兴趣，希望未来可以带家人来北京度假。“中国在基础设施建设方面对尼日利亚有着重要影响，特别是在道路建设和机场建设等领域。”他告诉人民网，自己来中国是为了学习经验，并希望将所学应用到自己国家的发展中。

与乌富马·彼特不同，柬埔寨代表团的宁尼托对中国相对熟悉。宁尼托曾在中国的东北大学学习，在谈及中国的发展变化时，他表示：“中国的发展日新月异，科技创新日益进步，生产力不断发展，生活便捷化程度越来越高；同时，中国开放的程度日益提高，与世界紧密相连，创造了更多发展机遇。”他认为，柬中两国的友谊历久弥新，中国为柬埔寨经济增长和国家发展增添了动力，希望两国间的友谊不断发展。

代表团还参观了长城和故宫，纷纷表示，中国悠久历史和灿烂文明令人赞叹，希望加强文化交流互鉴、密切人文往来。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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