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毛里求斯议长：中国创新和发展成就令人瞩目

2024年08月22日09:22 | 来源：人民网-国际频道
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毛里求斯民议会议长阿德里安·夏尔·杜瓦尔接受媒体采访。人民网 钟文兴摄

毛里求斯民议会议长阿德里安·夏尔·杜瓦尔接受媒体采访。人民网 钟文兴摄

人民网北京8月20日电 （钟文兴、曹欣悦） 正在北京访问的毛里求斯民议会议长阿德里安·夏尔·杜瓦尔日前接受媒体采访表示，“中国在创新和发展方面取得了令人瞩目的成就，已成为世界第二大经济体。在中国共产党的领导下，中国走出了中国式现代化道路。”

杜瓦尔说，这是他首次来到中国，他率团应邀参加中国全国人大加入各国议会联盟40周年纪念活动暨第六次发展中国家议员研讨班。“我很荣幸能来到中国参与这次活动。40年来，中国积极参与各国议会联盟活动，这对世界各国议会和民主都很重要。”

毛里求斯民议会议长阿德里安·夏尔·杜瓦尔参观中国共产党历史展览馆。人民网 钟文兴摄

毛里求斯民议会议长阿德里安·夏尔·杜瓦尔参观中国共产党历史展览馆。人民网 钟文兴摄

中国全国人大同毛里求斯国民议会长期保持良好的合作关系。杜瓦尔强调，毛中两国签署了多项合作协议，2018年，两国签署立法机关合作谅解备忘录，“多年来，中国在发展和大型项目方面给予了毛里求斯巨大帮助。”

杜瓦尔说，中国在非洲大陆和印度洋地区为许多国家提供了重要帮助。中国继续在这方面发挥领导作用非常重要，世界将从对话和互助中受益。他期待本次活动为促进毛中两国友好合作、加强发展中国家立法机构交流互鉴发挥积极作用。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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