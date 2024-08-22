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两艘商船在也门海域遇袭 美英空袭荷台达

2024年08月22日09:18 | 来源：新华网
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　　新华社科威特城8月21日电（记者尹炣）亚丁消息：也门西部港口城市荷台达和南部城市亚丁附近海域21日发生两起商船遇袭事件，随后美国、英国联军对荷台达塞利夫地区发动3次空袭。

　　一名也门海军高级军官告诉新华社记者，悬挂希腊国旗的“苏尼翁”号商船21日在荷台达以西约77.5海里处红海海域遭到也门胡塞武装袭击。这名官员说，胡塞武装人员要求“苏尼翁”号停船接受检查，被拒绝后与商船安保人员展开交火。胡塞武装疑似发射一枚火箭弹，导致商船一名船员受伤。胡塞武装还使用无人机等攻击商船，导致商船损伤严重，处于“失控状态”。

　　截至目前，胡塞武装尚未宣称制造了此次袭击事件。

　　另据英国海上贸易行动办公室21日发布的消息，一艘商船当天下午在亚丁以南约57海里处遭到袭击。这艘商船附近先后发生3次爆炸，船只未受损，船员安全，正驶往目的港。

　　21日晚些时候，胡塞武装控制的马西拉电视台报道，美英联军当天对荷台达塞利夫地区发动3次空袭。报道没有提及伤亡情况或其他细节。荷台达居民告诉新华社记者，他们听到爆炸声后，看到塞利夫地区一个“胡塞武装的军事据点”升起黑烟，救护车赶往现场。

　　去年10月新一轮巴以冲突爆发后，胡塞武装使用无人机和导弹等袭击红海和亚丁湾水域目标，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员伤亡。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

(责编：崔译戈、张悦)

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