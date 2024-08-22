新华社耶路撒冷8月21日电（记者王卓伦）以色列国防部长加兰特21日说，以军已击溃巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙地带南部的拉法旅。

以色列政府新闻办公室21日发表声明说，加兰特当天在加沙地带与埃及接壤地区的“费城走廊”视察，与以军高级官员举行了作战形势评估会议。加兰特说，以军已击溃哈马斯的拉法旅，并摧毁拉法地区超过150条地下隧道。他还指示部队集中力量摧毁该地区剩余的地下隧道。

以色列总理办公室当天稍晚时候发表声明说，有媒体报道以总理内塔尼亚胡已同意以色列从“费城走廊”撤军，这种说法是不属实的。以色列将坚持实现安全内阁确定的所有目标，包括加沙地带永远不再对以色列构成安全威胁。

巴勒斯坦加沙地带消息人士21日告诉新华社记者，以军当天空袭加沙地带北部加沙城一所学校，造成至少5人死亡、多人受伤。遇袭的萨拉赫丁学校收容了大量流离失所民众，受害者中包括儿童。

以色列国防军同日发表声明说，根据情报，以空军对萨拉赫丁学校内一处哈马斯指挥和控制中心进行了精准打击。哈马斯成员将其作为藏身之处和基地，策划并实施针对以色列的袭击。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门21日发布的数据，去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过4万巴勒斯坦人死亡、近9.3万人受伤。

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