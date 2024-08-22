新华社联合国8月21日电（记者潘云召）8月21日是纪念和悼念恐怖主义受害者国际日。联合国当天举行活动，向恐怖主义受害者和幸存者致敬，并提醒人们“恐怖主义在这个世界上没有立足之地”。

联合国秘书长古特雷斯当天在主题为“和平之声：恐怖主义受害者作为和平倡导者和教育者”的线上高级别活动上发表视频致辞说，恐怖主义行为引发难以想象的悲痛，被拆散的家庭和社区发生永久性改变，造成的伤疤永远无法完全愈合。

古特雷斯表示，通过反思个人创伤来教育他人是一种“极其勇敢的行为”。举办纪念和悼念恐怖主义受害者国际日相关活动的目的，就是敦促人们去倾听和学习，并提醒人们“必须始终寻找希望之光”。

联合国负责反恐事务的副秘书长沃龙科夫表示，联合国防止出现更多恐怖主义受害者的承诺坚定不移。倾听受害者的经历提醒人们，“恐怖主义在这个世界上没有立足之地”。

在随后举行的线上小组讨论会上，恐怖主义受害者和幸存者、受害者协会和相关专家讨论了受害者声音在提高人们对恐怖主义的认识、建设和平和促进建立更具韧性社区方面的作用。此外，纽约联合国总部还举办展览，展出恐怖主义受害者和幸存者的照片，并播放对受害者和幸存者采访的影片。

联合国大会2017年通过决议，将每年8月21日定为纪念和悼念恐怖主义受害者国际日。

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