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美航天局：一颗超高速星正以160万公里时速逃离银河系

2024年08月22日08:58 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月21日电 据美国航天局近日发布的消息，一些参与该机构“后院世界：行星九”项目的公民科学家、即业余科学爱好者帮助发现了一个超高速移动的天体，它正以每小时约160万公里的速度冲出银河系。相关研究本月发表在美国《天体物理学杂志通讯》上。

　　“后院世界：行星九”项目使用的图像来自美国航天局的红外线空间望远镜——广域红外线巡天探测卫星。这个新发现的天体被称为“CWISE J1249”，质量为约0.082个太阳质量，接近一般恒星质量的下限与一般褐矮星质量的上限，这使它很难被确切归类，可能是一颗低质量恒星，也可能是一颗褐矮星。

　　褐矮星是介于恒星和行星之间的天体，它们的质量不足以在核心引发持续稳定的氢核聚变反应。褐矮星并不特别罕见，但正在逃出银河系的褐矮星或小恒星却是首次发现，且达到约160万公里的超高时速。

　　观测数据还显示，相较于其他恒星和褐矮星，该天体的铁和其他金属元素含量极低。这表明它相当古老，很可能来自银河系的第一代星体。

　　大多数恒星都围绕着银河系中心稳定运转。为什么这颗超高速星能达到如此高的时速，将摆脱银河系的引力束缚，射入星际空间？科学家们认为，一种假设是，它起源于包含一颗白矮星的双星系统，这颗白矮星后来发生超新星爆炸。另一种可能性是，它来自一个紧密结合的球状星团，在与一对黑洞相遇时被偶然弹射出来。

(责编：崔译戈、张悦)

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