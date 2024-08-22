新华社芝加哥8月20日电 美国大选手记｜探访高度戒备下的美国民主党大会

新华社记者徐兴堂

当4700多名美国民主党全国代表大会的代表从各地奔赴芝加哥联合中心会场的时候，新出炉的主流民调结果显示，已锁定民主党总统候选人提名的副总统哈里斯以微弱优势领先共和党总统候选人特朗普。

由于哈里斯在此前的网上投票中已经稳获党内总统候选人提名，并已经确定了明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹为副总统候选人，因此人们更关心的是这次大会能为哈里斯拉来多少张选票。

记者一行到芝加哥采访这次大会，首先感到的是整个城市笼罩着紧张气氛。据估算，为此次民主党全国代表大会，有5万多人从全美各地赶来，带着各种各样的利益诉求，由此带来不小的安保压力。在人口约270万的芝加哥，几乎每天都有多起枪击案发生。截至8月初，芝加哥今年已有超过360人因枪击身亡。

记者从机场进入市区后，看到很多路口都被警车封堵，只能临时改换路线。封路造成交通严重拥堵，导航地图显示全城很多街道都呈红色或黄色。市中心一些商户由于担心出现暴力冲突而遭受冲击，还在门窗外加装了防护木板。

据当地警方介绍，民主党全国代表大会被认定为“国家特别安全活动”，这意味着它可能成为恐怖活动或犯罪行为的目标。大会的安保任务由芝加哥当地警方和联邦安全部门如特勤局、联邦调查局等联合执行。除了从7月举办过共和党全国代表大会的威斯康星州密尔沃基市借调了少数有安保经验的警察外，芝加哥当地警察是安保主力，会议期间实行12小时轮班制。

芝加哥所在的伊利诺伊州州长普里茨克向媒体介绍安保情况时说，为确保发生意外时有足够的处置力量，250名国民警卫队人员已经被布置到活动场馆周围，处于待命状态。上一次芝加哥动用国民警卫队还是四年多前非洲裔男子乔治·弗洛伊德被警察跪颈致死引发大规模示威游行时。此外，警方还动用十多条警犬嗅探可疑包裹。

大会期间，特勤局无疑背负着沉重压力。自7月13日特朗普遭枪击以来，特勤局一直受到舆论的质疑和批评。美国特勤局芝加哥地区办公室副主任德里克·麦耶对媒体说：“特勤局不能有半点差错，我们一直处于高度戒备状态。”

19日，民主党大会开幕第一天，数千人在芝加哥市中心参加了“声援巴勒斯坦”的游行，尽管事先得到警方许可并被规定了游行路线，部分示威者还是冲破警戒线并与警方发生冲突，导致13人被捕。20日晚，数百名游行者在以色列驻芝加哥领事馆附近聚集，高喊口号要求美国在加沙冲突中停止支持以色列。抗议过程中有人焚烧美国国旗，并与警察发生冲突。据《今日美国报》报道，至少有67人被捕，包括两名记者。按照游行组织者向警方的申请，22日还会有规模更大的游行。

会场内，第一晚的主角是放弃竞选连任的美国总统拜登。当他登台演讲时，整个大会会场俨然成了拜登提前到来的告别仪式。登台发言的民主党名流不吝对拜登的赞美之词。数万个感谢拜登的标语牌都是现场发放的，显然是大会组织者进行了精心的准备。

此次民主党全国代表大会依然延续了美国主要政党惯有的抬高自己、攻击对方的风格，登台演讲者无一例外激烈抨击共和党候选人特朗普。

拜登在演讲中列举了任期内取得的成就，接着就攻击了共和党在枪支问题上的立场，强调“美国被枪杀的儿童比其他任何地方都多”，并称“现在是禁止攻击性武器的时候了”。

曾是特朗普竞选对手的前国务卿、民主党人希拉里也对特朗普不客气，讽刺特朗普“创造了自己的历史：第一个被判34项重罪的总统候选人”。其他上台演讲者也都将重点放在攻击特朗普上。

有趣的是，特朗普竞选团队后来在社交媒体上发布了一个统计：民主党全国代表大会的第一天有147次提到特朗普，但只有8次提到南部边境移民问题，3次提到通货膨胀，经济也只提到了27次。特朗普竞选团队于是质疑民主党的关注点到底在哪里。

另一点引人注意的是，多位知名共和党人选择在此次大会上发声。这些共和党人包括前白宫新闻秘书斯蒂芬妮·格里沙姆、前国家安全事务官员奥利维娅·特罗伊、佐治亚州前副州长杰夫·邓肯、亚利桑那州梅萨市市长约翰·贾尔斯和前联邦众议员亚当·金津格等。

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