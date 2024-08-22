8月5日，在浙江义乌，塞内加尔商人苏拉哈特展示他订购的中国新能源汽车。新华社记者 孔令杭 摄

新华社杭州8月21日电题：“中国制造”走俏非洲

新华社记者许舜达、朱涵、孔令杭

“看，这是我订购的100辆中国新能源汽车，在达喀尔非常受欢迎！”在中国义乌，塞内加尔商人苏拉哈特向记者展示了手机上的一段视频。视频中，白色的五菱缤果汽车整齐地排列在塞内加尔首都达喀尔的一处停车场里。

“我在达喀尔成立了一家新能源网约车公司，计划学习中国的‘滴滴模式’进行运营。”苏拉哈特说，对塞内加尔来说，引进新能源汽车好处很多，不仅能够提供就业岗位、降低出租车运营成本，而且更加环保。

“看到中国满大街跑着新能源汽车，我也期待，未来在塞内加尔能够看到类似的场景。”苏拉哈特说。

这只是苏拉哈特诸多“商业灵感”之一。在被誉为“世界超市”的义乌，苏拉见证了日益频繁的中非经贸往来。

2003年，苏拉哈特为采购五金产品第一次来到义乌，物美价廉的产品一到塞内加尔就被抢购一空。如今，依靠汇聚了210万种中国制造商品的义乌中国小商品城，以及畅通的物流和高效便利的国际贸易服务，苏拉的生意越做越大。

走进苏拉在义乌设立的对非贸易公司的展厅，显著位置陈列着一排太阳能光伏板、太阳能路灯等新能源样品，还有五金、日用百货、电子仪器、家用电器等成百上千种商品。展厅里往来的非洲客商络绎不绝。

“最开始，我一年向非洲发出的货物能装二三十个集装箱。去年，我发出了4000多个集装箱、1000多种商品。这个数字今年预计还会继续增长。”苏拉说。

丰富多元的中国产品日益走俏非洲。数据显示，中国已连续15年保持非洲第一大贸易伙伴地位。2023年，中非贸易额达到历史上的峰值2821亿美元，中国新能源汽车、锂电池、光伏产品对非出口同比大幅增长291%、109%、57%。

马里客商（左）在义乌中国小商品城一家商铺选购光伏配件（2024年3月19日摄）。新华社记者 翁忻旸 摄

在义乌中国小商品城，许多商家对非洲市场的发展潜力充满信心。“我们正在针对非洲市场开发推广锂电自行车（e-bike）等新型产品，预计未来10年销售份额增长会比较快。”义乌码诺自行车有限公司销售总监姚美素说，公司定位中高端市场，创立了自有品牌，去年有超过10万辆自行车销往非洲。

义乌惠联五金公司主要面向非洲国家销售轨道、铰链、合页等室内装修五金配件产品，总经理舒惠笑告诉记者，过去五年，加纳、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、南非等国家的五金产品销量增长显著。

“与非洲客户的合作稳定、友好，随着非洲国家经济发展和工程建设需求的增长，非洲市场的成长速度将更快。”舒惠笑说。

随着中非合作的深入，许多中国企业计划进一步加强与非洲的交流，为非洲市场提供更优质的商品、更完善的服务。

“我们计划今年去非洲参展，实地走访经销商。还为当地经销商免费提供了海报和宣传册，希望帮助他们销售产品。”舒惠笑说。

2023年，位于义乌中国小商品城二区东新能源市场的义乌市捷尔科电器有限公司向非洲售出近1亿元太阳能发电设备。该公司负责人林建雄说：“非洲是我们最重要的市场。太阳能水泵、备用电源、户外电源等产品都很受欢迎。今年上半年，我们对非销售额有20%至30%的增长。”

“未来我们打算着重升级在非洲的‘中国服务’，进一步提升品牌价值。例如为当地客户量身定制、提供整套太阳能产品解决方案，提供售前售后的技术支持等。”林建雄说。

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