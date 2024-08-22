新华社德国科隆8月21日电（记者单玮怡 车云龙）作为全球游戏行业重要展会，2024年科隆国际游戏展21日在德国科隆开幕。包括众多中国企业在内的世界各地游戏厂商和游戏爱好者云集展会，共同关注最新游戏产品，探讨行业发展动向。

据悉，本届展会将持续至8月25日，共吸引来自64个国家和地区的1400多家参展商，展商数量为创办以来之最。展区规模为23万平方米，涵盖游戏互动体验、电子竞技、棋牌卡牌、COSPLAY表演、校园招聘以及游戏周边产品销售等多个板块。

据主办方介绍，今年展会具有更加国际化和多样化的特点，参展商数量较去年增加15%。

科隆国际游戏展中国区负责人潘容告诉新华社记者，近年来，中国游戏企业在科隆国际游戏展上的表现非常亮眼，参展企业数量逐年增加，已成为展会的重要参与者。中国游戏产品不再局限于国内市场，更是在全球市场上逐渐站稳脚跟。

科隆国际游戏展创办于2009年，由德国游戏行业协会和科隆展览公司主办，与美国E3游戏展、日本东京电玩展并称为世界三大游戏展会。

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