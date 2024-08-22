新华社开罗8月20日电 题：美国“推销”加沙停火协议的考量

新华社记者姚兵 王卓伦

美国国务卿布林肯18日至20日相继访问以色列、埃及和卡塔尔三国。这是自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，布林肯第九次访问中东地区。

分析人士认为，布林肯再访中东依然是试图通过外交施压推动各方达成加沙停火协议，但同过去数次中东之行类似，成果寥寥。原因在于，美国出于自身利益和国内政治考虑，长期在巴以问题上偏袒以色列一方，致使巴以冲突负面影响加速扩散，中东地区局势紧张升级，加沙停火谈判依然前景难期。

访问成果有限

布林肯于18日抵达以色列，分别会见以色列总统赫尔佐格、总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特，并于20日前往开罗，随后还访问了卡塔尔。

19日与内塔尼亚胡会见后，布林肯在接受媒体采访时说，双方会晤“非常有建设性”，以色列支持美方此前在多哈停火谈判中提出的过渡性提案，并将派出高级别代表参加本周在埃及首都开罗举行的停火谈判。

布林肯还表示，当前正是“决定性时刻”，或许这是让相关方走上“持久和平、安全、更好道路”的“最好也是最后的机会”。

据以色列《国土报》报道，内塔尼亚胡在会面中称，能否达成停火协议的关键“在巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）方面”。布林肯也对媒体表示，“接下来重要一步是让哈马斯同意”过渡性提案。

埃及阿拉伯与国际事务专家穆斯塔法·阿明表示，新一轮巴以冲突爆发以来，布林肯已九访中东地区，“但这几次访问并未就达成停火协议取得任何积极成果”。山东师范大学中东研究中心副主任、历史文化学院副教授赵北平指出，目前没有迹象表明布林肯试图通过外交斡旋努力实现停火，而是将责任的皮球踢给哈马斯。

立场不公难促停火

分析人士指出，加沙停火协议之所以迟迟无法达成，正是因为美国为了维护地缘政治等私利，长期在外交和军事层面偏袒以色列。

多家以色列媒体披露说，“费城走廊”的控制权问题是当前停火谈判的一个症结。美国建议以色列在加沙地带与埃及接壤地区的“费城走廊”以“某种形式”持续驻军，但这一点是哈马斯无法接受的。

新一轮加沙停火谈判15日在卡塔尔首都多哈举行，以色列、美国、卡塔尔和埃及谈判人员与会，哈马斯未派代表参加。停火谈判16日起暂停，本周将在开罗继续。哈马斯18日在一份声明中指责斡旋方提案是向以色列妥协，只“回应内塔尼亚胡的诉求”。

此外，美国虽然口头表示支持停火，却长期在军事上支持以色列。本轮巴以冲突爆发后，美国持续给以方提供大量武器。据路透社报道，有美国官员6月透露，美国已向以色列提供超过1万枚重2000磅（约907公斤）的重型炸弹和数千枚“狱火”直升机载空地导弹。美国务院13日又宣布已批准新一轮价值约200亿美元的对以色列军售计划。

阿明说，美国在中东的调停从始至终都是失败的，根本原因在于华盛顿并未对以色列真正施加压力，而是不断向以色列提供武器。

卡塔尔大学国际关系学院教授凯尔·迪巴特表示，以色列坚持结束战争的前提是必须消灭哈马斯的军事和政治力量，而哈马斯拒绝任何临时停火，要求永久停火。哈马斯不认为美国是公正的调解者，“因为美国明显偏袒以色列”。

“拉偏架”实为政治需要

分析人士认为，美方派出高层屡次访问中东，表面上看似希望通过外交努力推动停火，实则缺乏真诚、负责任的行动，在巴以问题上坚持“拉偏架”。这种政策两面性是由其国内政治因素决定的。

美国国内无论是民主党还是共和党，都要获取财力和影响力强大的犹太利益集团支持，哪方执政都不会改变美方支持以色列的立场。与此同时，美国2024年大选进入决战阶段，执政的民主党面临巨大压力。民意调查显示，越来越多的美国民众尤其是民主党的支持者要求政府推动中东停火。虽然美国总统拜登不再寻求连任，但其政府在国际事务上的表现将直接影响民主党选情，布林肯此行带着明显的国内政治考量。

7月24日，以色列总理内塔尼亚胡在美国国会发表演讲，数以千计的抗议者在国会大厦外对此表示抵制。图为抗议者在美国国会附近的联合车站聚集。新华社记者胡友松摄

以色列《国土报》20日发表社论说，对美国国内的政治考量深度影响美国政府在推动停火这一事项上的决策过程。

哈马斯政治局成员巴塞姆·纳伊姆在接受媒体采访时说，白宫对最新的加沙停火谈判描述过于积极，是希望在美国大选前缓解地区紧张态势。

土耳其伊斯坦布尔马尔马拉大学学者巴勒什·多斯泰尔认为，布林肯此次访问中东，恐怕主要目的是加强民主党在总统选举中的竞争实力。“以色列深刻影响美国政治、商业、媒体和学术界。总统候选人如果没有得到犹太团体强有力的支持，将在选举中‘非常艰难’，”多斯泰尔说，“可以把美国官员的努力理解为某种表演，即针对国内政治的努力，而不是解决这一问题的真正尝试。”

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