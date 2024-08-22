人民网约翰内斯堡8月21日电 （刘畅） 8月16日，中国驻南非使馆举办“习近平与新时代中非合作论坛”研讨会。中国驻南非大使吴鹏，南非非国大高层、外交部代表、前政要、智库专家等嘉宾出席并致辞。中南媒体记者、各界代表等百余人参会。

中国驻南非大使吴鹏发表致辞。人民网 刘畅摄

吴鹏在致辞中表示，中非合作论坛是中非团结合作最重要的“金字招牌”，成立24年来已成为引领国际对非合作的旗帜和南南合作的典范。习近平主席先后提出一系列对非外交新理念，为新时代对非合作指明了前进方向、提供了根本遵循。

吴鹏预祝2024年中非合作论坛峰会圆满成功，表示期待拉马福萨总统顺利赴华出席峰会，同习近平主席共叙友谊、畅谈合作，引领中南中非关系进一步向前发展。

谭哲理在活动现场签名赠书。人民网 刘畅摄

与会嘉宾在发言中纷纷积极评价中非合作论坛北京峰会召开重要意义，高度赞赏习近平新时代中国特色社会主义思想为论坛带来蓬勃发展，表示希通过此次峰会进一步密切中非各领域合作。

研讨会结束后，南非大学姆贝基领导力学院高级研究员谭哲理向来宾介绍其所著关于中非合作论坛发展历程及成就的新书，在活动现场签名赠发，并与读者交流创作心得体会。

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