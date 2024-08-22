人民网阿布贾8月21日电 （记者姜宣）8月19日至20日，中国驻尼日利亚大使于敦海在《人民报》《先锋报》《卫报》《黎明报》《优质时代》等尼主流媒体发表题为《携手合作，共谋发展，共同构建高水平中尼命运共同体》的署名文章。全文如下：

8月10日，肩负崇高使命，满怀热忱期待，我从太平洋西端的北京飞抵大西洋东岸的阿布贾，开启了我作为第15任中国驻尼日利亚大使的旅程。在抵达阿布贾国际机场那一刻，我就深深体会到尼日利亚人民对中国的热情和友谊，这让我对未来数年的工作更加充满信心。

中尼两国和人民有太多的共同点。中国是世界第二大经济体和第一人口大国，尼日利亚是非洲主要经济体和第一人口大国。我们两国都有广袤的土地、悠久的历史、丰富的资源、多元的民族、多彩的文化，两国人民热爱和平、渴望发展、热情友好、亲如兄弟。同时，10月1日还分别是中国的国庆和尼日利亚的独立日。有太多的纽带把我们远隔重洋的两个国家和两国人民紧紧联系在一起。所以自1971年2月10日建交以来，两国关系经历了国际风云变幻考验，历久弥坚。这些年来，中尼关系更是走在中非关系前列。

2018年，中尼两国签署了推进“一带一路”建设的谅解备忘录，尼日利亚正式成为“一带一路”大家庭的一员。2023年10月，谢蒂马副总统代表提努布总统赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛，取得圆满成功。今年6月，图加尔外长访华，同中共中央政治局委员、外交部长王毅阁下会晤，并共同主持中尼政府间委员会首次全会，进一步促进了两国政治互信和互利合作。

在抵达阿布贾之时，我就目睹了由中资公司承建的现代化国际机场。而且像这样由双方合作、中资公司承建的明星项目还有很多，包括莱基深水港、阿布贾城铁、拉各斯轻轨、宗格鲁水电站、卡诺国家数据中心、莱基和奥贡工业园区等等，它们共同见证了中尼务实合作的丰硕成果和两国人民的深情厚谊。2023年，中尼双边贸易额已达225.6亿美元，尼日利亚是中国在非洲第三大贸易伙伴，中国在非第二大出口市场、主要投资目的地，中国在尼承包工程居非洲首位。中尼两国务实合作潜力巨大、前景广阔，已成为“一带一路”高质量合作的典范。

国之交在于民相亲。疫情结束后，中尼两国人文交往日益密切。我们互设了文化中心，中尼高校共建了2所孔子学院，“中文热”在尼日利亚不断升温。尼在华留学生最多时达7500多人，还有大批尼公民在中国经商。我们同尼日利亚共同举办了“欢乐春节”庙会、中国电影节、“汉语桥”中文比赛等一系列文化活动，极大拉近了两国民众的情感和认同。我期待有更多的尼日利亚朋友去中国走走看看，成为传播两国友谊的使者。

中非关系源远流长。二十世纪六七十年代，当中国经济相当困难时，中国就为非洲兄弟修建了举世闻名的坦赞铁路。2013年，习近平主席提出了“真实亲诚”对非政策理念。10多年来，中方同非洲朋友一道，面对国际风云变幻休戚与共。针对非洲国家迫切希望实现现代化的梦想，2023年习近平主席又提出“支持非洲工业化倡议”“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”三项举措，助力非洲一体化和现代化事业步入快车道。

今年9月，中非合作论坛峰会将在北京举行，这将是时隔6年之后中非国家领导人共谋中非未来发展的盛会。当前我们正同尼方同事积极准备提努布总统9月对华进行国事访问并出席峰会。我相信在双方共同努力下，提努布总统此访必将深化两国在工业、农业、基础设施、融资、减贫、科技创新、数字发展、蓝色经济能等各领域的合作，将中尼合作推向新的高度、深度和广度，使中尼合作更多惠及两国人民。提努布总统作为西共体轮值主席，还将和中非领导人一道，共商中非合作发展大计。

今年7月，中国共产党二十届三中全会胜利召开。会议通过的重要决定提出了300多项重要改革举措，旨在进一步全面深化改革、推进中国式现代化。中国的现代化走的是和平发展的道路，将依托中国超大规模市场优势，在扩大国际合作中提升开放能力。中国的发展对维护多极化世界的稳定和繁荣起着重要作用。我们也将继续以实际行动支持尼日利亚经济社会发展，与尼方一道共享中国发展红利。

在经过雄伟的祖玛岩的时候，我情不自禁想到了中国的长城，它们都代表了两国人民坚强的民族性格，也是两国人民友谊的象征。我热切期待结识尼日利亚政府、议会、商业、媒体、智库等各行各业的朋友，期待走访尼日利亚各州各地，期待了解尼日利亚的悠久历史、民族文化和风土人情。在尼方各位朋友和同仁的支持下，我也会竭尽全力，为中尼两国坚韧的关系、为两国人民深厚的友谊、为构建高水平的中尼命运共同体作出最大贡献。

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