本报记者 张矜若

图为中清光伏能源有限公司代表向当地客户介绍公司最新的屋顶光伏面板产品。

本报记者 张矜若摄

近日，由泰国能源部主办的2024年亚洲可持续能源技术展在泰国首都曼谷举行。本届展会的主题是“加速东盟能源转型、实现碳中和”，来自近50个国家和地区的超过350家企业参展，吸引观众1.5万人次。

本届展会设置了太阳能产品及光伏发电系统与设备展区、风能展区、水能展区、电力与新能源展区等四个展区。其中，中国企业展示的构建未来智慧能源和促进能源转型的创新技术和解决方案，受到多方青睐。

在华为公司展台，户用智能光伏解决方案吸引了很多观众咨询。白色墙壁上，多个家用智能设备与电力传输线路连接。据现场工作人员介绍，这一设备集光伏发电和储能于一体，白天通过光伏发电满足家庭日常用电需求，富余的电能则用于储能充电，晚上通过储能放电来满足用电需求。

华为泰国公司数字能源部门相关负责人于俊祥向记者介绍，截至目前，华为已为泰国超过1000家企业提供服务，并与泰国劳工部合作培训绿色工程师，助力当地绿色行业、绿色家庭和绿色社会的发展。

中国公司的光伏设备产品在本届展会上也受到各方关注。中清光伏能源有限公司向当地客户介绍了公司最新的屋顶光伏面板产品。该公司海外销售经理门保龙对记者表示：“泰国对屋顶光伏发电的需求持续增长，泰国政府也出台了发展屋顶光伏的优惠政策，我们希望通过优质的产品，让更多的当地用户用上绿色电能。”

近年来，泰国政府致力于推动可再生能源发展，计划到2037年将可再生能源在总能源结构中的占比提高到30%。泰国工业部部长萍帕拉·威猜昆在展会上表示，本届展会为能源行业提供了一个全方位展示新技术的交流平台，助力泰国可再生能源行业的发展，推动地区实现能源转型。

（本报曼谷8月21日电）

《 人民日报 》（ 2024年08月22日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)