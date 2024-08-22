米夏埃尔·舒曼

中国已成为电动交通领域的创新驱动力量，在全球交通行业绿色低碳转型进程中发挥重要作用

欧盟委员会今年7月宣布，决定对自中国进口的电动汽车征收临时反补贴税。这是错误决定，德国联邦经济发展和对外贸易协会坚决反对这一决定。

德国和欧盟设定了到2050年实现碳中和的宏伟目标，这只有依靠各方携手努力、共同合作才能实现。德国和欧洲交通行业的低碳转型是实现碳中和目标的重要基石。德国的目标是2030年电动汽车注册量达1500万辆，以实现交通领域的净零排放。然而，从目前来看，实现这一目标面临较大挑战。由于欧洲市场上电动汽车价格昂贵、种类匮乏，今年德国电动汽车注册量出现下降。据报道，今年1月至5月，德国电动汽车新增注册量仅为14万辆，比去年同期下降了16%。欧盟消费者以合理价格购买中国电动汽车，不仅符合消费者利益，也有助于欧洲推进绿色低碳转型。

中国已成为电动交通领域的创新驱动力量，在全球交通行业绿色低碳转型进程中发挥重要作用。来自中国的电动汽车供应商有助于激活市场，助力德国电动汽车市场整体发展，让电动汽车获得更多消费者认可。电动汽车加快普及，对充电基础设施建设、电池技术发展等都具有重要推动作用。欧盟对自中国进口的电动汽车征收临时反补贴税阻碍互利合作，不利于绿色低碳转型。

中国电动汽车行业已经并将继续成为全球创新典范。近年来，中国车企在智能化技术方面取得积极进展，这对德国车企具有借鉴价值。中国车企在欧洲积极投资，通过不断提升在欧洲的研发能力，为欧洲用户提供创新性技术解决方案，这不仅有效提升了中国车企的品牌形象和市场影响力，也为德国和欧洲汽车产业的转型作出了重要贡献。

中国是德国汽车制造商的重要销售市场。宝马、梅赛德斯—奔驰、大众等德国车企持续看好中国市场。对来自中国的电动汽车征收临时反补贴税影响德国汽车制造商信心，可能会影响汽车制造这一德国经济支柱产业。当下，德国经济发展本就面临挑战，欧中之间出现贸易摩擦可能进一步损害德国的发展前景。我们强烈支持德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒的声明，即欧盟应与中方协商解决问题。我们也欢迎梅赛德斯—奔驰集团股份公司董事会主席康林松等业界人士的声明，即德国汽车工业不需要增加贸易壁垒。德国总理朔尔茨也认为应该反对贸易保护主义，欢迎全球竞争。

为实现气候目标，德国需要更多电动汽车。我们希望市场上能够出现更多电动汽车品牌，尤其是拥有性价比优势的中国电动汽车，以帮助德国更快推进绿色低碳转型。

（作者为德国联邦经济发展和对外贸易协会主席）

《 人民日报 》（ 2024年08月22日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)