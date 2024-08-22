本报北京8月21日电 （记者李心萍）记者从中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司获悉：今年以来，新疆霍尔果斯、阿拉山口铁路口岸通行中欧（中亚）班列达10037列，同比增长9%，较去年提前20天突破1万列，为服务高质量共建“一带一路”注入新动能。

随着我国外贸持续向好，跨境货物运输需求旺盛。新疆铁路部门抓住契机，加快推进现代物流体系建设，持续提升中欧班列运输保障能力。落实中哈铁路分层分级对话制度，及时协商解决口岸运输制约问题；统筹行车、货运、装卸等运输资源，合理安排列车接发、解编及货物装卸作业，畅通口岸运输组织；深化与海关、边检和地方政府部门的协同配合，大力推进“数字口岸”“无纸化通关”系统项目和铁路快通等业务，提高通关效率。

为推动更多中国制造“走出去”，新疆铁路部门扩大全程时刻表中欧班列开行规模，并积极组织开行自新疆始发，经里海、黑海开往意大利的集装箱班列。今年已累计开行中欧班列南通道跨“两海”班列18列。目前，阿拉山口铁路口岸通行班列线路达120条，通达境外21个国家和地区；霍尔果斯铁路口岸通行班列线路达85条，辐射境外18个国家、46个城市和地区。

《 人民日报 》（ 2024年08月22日 07 版）

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