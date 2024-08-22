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中企承建的莫桑比克北部市政供水项目正式启用

2024年08月22日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社坎帕拉8月20日电  （记者聂祖国）马普托消息：中国电建在莫桑比克北部德尔加杜角省省会彭巴市承建的配水中心和管网项目19日正式启用，莫桑比克总统纽西出席仪式并按下水泵启动按钮。

　　莫公共工程部长梅斯基塔、德尔加杜角省省长塔瓦博等莫方官员参加了仪式。纽西一行还参观配水中心营业厅、实验室、泵房等区域，详细询问项目工程概况，与施工方代表亲切交谈，并对中国企业的高质量履约表示肯定，对项目建设人员的付出表示感谢。

　　纽西在随后的讲话中表示，彭巴市配水中心和管网项目的完工对莫桑比克北部走廊经济社会发展至关重要。近年来，莫桑比克人口持续增长，政府将继续致力于公共基础设施建设，鼓励建设和修复更多水库、水坝和供水系统，以适应城市发展，满足民生需求。

　　据了解，彭巴市配水中心和管网项目主要施工内容包括164公里管网扩建施工、3个2000立方米的新建蓄水池、一个250立方米的高位水塔、一个新建泵站以及现有水塔、水池的修复等。该项目启用后，将大幅提高彭巴市区的供水效率，为当地带来新的发展活力。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月22日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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