人民网大马士革8月21日电 （记者薛丹）近日，中国第22批赴黎巴嫩维和部队多工能工兵分队在黎巴嫩南部地区捐赠了一批轮椅、折叠床等生活物资。自去年12月中旬部署以来，该分队在为当地创造安全稳定环境的同时，还积极开展医疗援助，先后捐赠了4大类1000余件文体用品和生活物资，多次为附近学校开展工程援建等工作，有效解决当地民众的困难。

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