人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯｜这座深藏雨林的村子，因中非合作旧貌换新颜

2024年08月19日11:07 | 来源：新华网
小字号

　　新华社雅温得8月19日电　通讯｜这座深藏雨林的村子，因中非合作旧貌换新颜

　　新华社记者王泽　欧阳子英

　　太阳升起，阳光洒在几内亚湾畔的喀麦隆克里比深水港。在距港口约25公里的恩杜马莱村，10岁的布赖恩·芒格来到村里的小学参加暑期课外活动。

　　这是古老的恩杜马莱村几百年来的第一所小学。随着中非合作项目推进，这里的交通变得便利，村里小学和部分村民家里还装上了太阳能照明设备。中非合作“点亮”了这座深藏雨林的村庄，令其旧貌换新颜。

　　“感谢中国兄弟，教育是我们能给孩子们的宝贵礼物。”58岁的村长亨利·比库奥说，村里一直没有学校，孩子们要步行至少9公里才能到最近的学校上学。由于担心孩子上学路上的安全加上负担不起学费，比库奥的6个孩子一度辍学。

　　长期以来，中国以行动为导向，从“十大合作计划”到“八大行动”，再到“九项工程”，在基础设施等多领域的一系列务实举措为非洲提供发展帮助，改善当地民众生活。

　　2020年，中地海外集团喀麦隆公司在恩杜马莱村完成饮用水厂建设后，将项目营地上的一排板房捐给村民。在村长推动下，恩杜马莱村在这里建起了村里第一所小学，营地会议室成了教室，项目经理室成了教师办公室。

　　校长路易丝·埃杰恩盖莱说，学校就在村里，孩子们有了就近上学的机会。今年，中国朋友还给学校装了太阳能照明设施，相信明年来上学的学生会更多。

　　“很开心村里有学校，学校能给人们光明的未来，我长大想当医生。”芒格告诉记者。

　　中非合作给恩杜马莱村带来的不止学校。2011年，中国港湾工程有限责任公司启动克里比深水港一期建设，2018年投入运营，预计项目二期将于今年年底竣工。伴随这座港口的建设，恩杜马莱村迎来翻天覆地的变化。

　　“我们有了富裕之路。”63岁的村民让·埃詹莱告诉记者，以前要在崎岖不平的泥泞道路上走几个小时才能进村，如今建成通车的克里比-罗拉贝高速公路就在恩杜马莱村旁，中国港湾还为村里修了便道、架了小桥。“我们现在去其他地方购物（很方便），越来越多的人搬到了我们村里。”

　　路网一直延伸到俾格米人居住的巴吉耶利社区。俾格米人生活在雨林深处，曾经“与世隔绝”，如今生活有了显著变化。

　　“以前，我们要划独木舟过河出行，但现在能走公路了。”恩杜马莱小学的俾格米人教师玛丽·恩达布阿内说，“多亏中国朋友的帮助，家里安了灯，生活更好了。”

　　夜幕降临，恩杜马莱村的村民聚集在学校广场上举行活动。广场周围是中国港湾通过社会责任活动“点亮克里比”为村里架起的太阳能照明灯，村民们在灯光下载歌载舞，欢声笑语回荡在夜空中。

　　比库奥为村子的变化感到自豪。他说，他的梦想是让村子脱贫致富，如今正在中非合作助力下变为现实。

(责编：崔越、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部