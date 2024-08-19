新华社雅温得8月19日电 通讯｜这座深藏雨林的村子，因中非合作旧貌换新颜

新华社记者王泽 欧阳子英

太阳升起，阳光洒在几内亚湾畔的喀麦隆克里比深水港。在距港口约25公里的恩杜马莱村，10岁的布赖恩·芒格来到村里的小学参加暑期课外活动。

这是古老的恩杜马莱村几百年来的第一所小学。随着中非合作项目推进，这里的交通变得便利，村里小学和部分村民家里还装上了太阳能照明设备。中非合作“点亮”了这座深藏雨林的村庄，令其旧貌换新颜。

“感谢中国兄弟，教育是我们能给孩子们的宝贵礼物。”58岁的村长亨利·比库奥说，村里一直没有学校，孩子们要步行至少9公里才能到最近的学校上学。由于担心孩子上学路上的安全加上负担不起学费，比库奥的6个孩子一度辍学。

长期以来，中国以行动为导向，从“十大合作计划”到“八大行动”，再到“九项工程”，在基础设施等多领域的一系列务实举措为非洲提供发展帮助，改善当地民众生活。

2020年，中地海外集团喀麦隆公司在恩杜马莱村完成饮用水厂建设后，将项目营地上的一排板房捐给村民。在村长推动下，恩杜马莱村在这里建起了村里第一所小学，营地会议室成了教室，项目经理室成了教师办公室。

校长路易丝·埃杰恩盖莱说，学校就在村里，孩子们有了就近上学的机会。今年，中国朋友还给学校装了太阳能照明设施，相信明年来上学的学生会更多。

“很开心村里有学校，学校能给人们光明的未来，我长大想当医生。”芒格告诉记者。

中非合作给恩杜马莱村带来的不止学校。2011年，中国港湾工程有限责任公司启动克里比深水港一期建设，2018年投入运营，预计项目二期将于今年年底竣工。伴随这座港口的建设，恩杜马莱村迎来翻天覆地的变化。

“我们有了富裕之路。”63岁的村民让·埃詹莱告诉记者，以前要在崎岖不平的泥泞道路上走几个小时才能进村，如今建成通车的克里比-罗拉贝高速公路就在恩杜马莱村旁，中国港湾还为村里修了便道、架了小桥。“我们现在去其他地方购物（很方便），越来越多的人搬到了我们村里。”

路网一直延伸到俾格米人居住的巴吉耶利社区。俾格米人生活在雨林深处，曾经“与世隔绝”，如今生活有了显著变化。

“以前，我们要划独木舟过河出行，但现在能走公路了。”恩杜马莱小学的俾格米人教师玛丽·恩达布阿内说，“多亏中国朋友的帮助，家里安了灯，生活更好了。”

夜幕降临，恩杜马莱村的村民聚集在学校广场上举行活动。广场周围是中国港湾通过社会责任活动“点亮克里比”为村里架起的太阳能照明灯，村民们在灯光下载歌载舞，欢声笑语回荡在夜空中。

比库奥为村子的变化感到自豪。他说，他的梦想是让村子脱贫致富，如今正在中非合作助力下变为现实。

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