人民网北京8月17日电 （曹欣悦、杨春燕）8月17日，印度尼西亚共和国驻华大使馆与印尼银行北京代表处、印尼工商会中国委员会、尼阿达罗公司、中国印度尼西亚商会和快手再次联手在印度尼西亚共和国驻华大使馆举办2024年印尼风情节。

印度尼西亚驻华大使周浩黎（左）在开幕式致辞。人民网 曹欣悦摄

活动现场表演节目。人民网 曹欣悦摄

印度尼西亚驻华大使周浩黎在2024年印尼风情节致开幕词时表示：“印度尼西亚拥有17000个岛屿，让游客享受别具一格的体验。游客可领略拥有摩天大楼的雅加达大都市和自然风景美丽的西南巴布亚四王国。众所周知，印尼首都将从雅加达迁至世界第三大岛屿即加里曼丹省的努萨登加拉。印尼迁都至努桑塔拉是印尼民族进步的见证和实现更加美好未来的希望。”

活动现场表演节目。主办方供图

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

这是在中国举办的最大规模的印尼产品和文化展销会，同时，也是结合印度尼西亚共和国独立79周年举办的庆祝活动。此次活动共吸引了包括外国驻华使节、中国企业商、媒体、在华外籍人士等约6000人参加。

(责编：苏缨翔、杨牧)