新华社瓦莱塔8月18日电 综述｜欧洲绿色协议面临挑战

新华社记者陈文仙

为到2050年实现“碳中和”的目标，欧盟于2019年底推出应对气候变化的欧洲绿色协议，旨在加速绿色转型。然而，面对来自各成员国以及各行业的阻碍，绿色协议面临挑战。

自去年起，德国、意大利、比利时、波兰等欧洲国家爆发大规模农民抗议，要求修改欧盟共同农业政策，取消众多与环保相关的补贴申请限制。虽然共同农业政策是欧洲绿色协议不可或缺的一部分，但欧盟还是做出了让步。例如，放宽了在土地利用和轮作休耕等方面的限制，不再强制农民让部分农田休耕等；农民还可以选择轮作或增加作物品种，不必严格执行欧盟按顺序轮换种植不同作物的规定；在洪涝、干旱等极端天气条件下进一步对农民放宽环保规定。

欧盟委员会今年3月中旬提出调整共同农业政策的提议，目标在于统一欧盟各成员国农业补贴、平衡各国间农业竞争。4月下旬该提议获得欧洲议会批准，5月中旬得到欧盟成员国批准生效。欧盟发放农业补贴的初心是提高产量，但产量增长后，欧盟转而强调绿色转型，出台一系列农业环保政策，导致农业生产成本进一步增加。

虽然欧洲绿色协议诸多立法已经制定，但其有效实施需要成员国的切实行动。由于欧洲经济复苏缓慢，包括汽车行业在内的诸多行业正在逐步失去竞争优势，这迫使欧盟和成员国让气候环保努力向经济复苏做出更多妥协。

欧盟在2023年3月批准法规，决定从2035年起禁售会导致碳排放的新的燃油轿车和小型客货车，以减少交通运输业的碳排放。不过当时在德国要求下，使用碳中性燃料的新的燃油车在2035年后可能会继续销售。

由于欧洲电动汽车价格居高不下、补贴政策退场、充电基础设施不完善等原因，欧洲汽车行业人士透露欧盟可能将推迟淘汰传统燃油车的计划。另外，在今年欧洲议会选举中，燃油车禁售令备受中右翼政治团体的批评，业内人士预计，该禁售令可能会出现更多松动。

例如立陶宛，截至2024年初，该国电动汽车只占私家车总数的1.2%，这反映了该国电动汽车市场还在初级发展阶段，面临着与传统汽车相比成本更高、基础设施不足等挑战。虽然政府出台了政策鼓励，但彻底淘汰汽油和柴油汽车的任务依然十分艰巨。

由此可见，欧盟推动绿色协议实施、实现碳中和目标存在各种现实困难。德国气候问题专家委员会6月表示，德国不太可能实现到2030年将温室气体排放量在1990年基础上减少65%的目标，因为交通和建筑等行业在实现气候目标上步履艰难。

挪威一家能源咨询公司的研究和模型显示，欧盟在可再生能源、清洁技术产能和国内供应链投资等方面的能源转型目标将远远落后于竞争对手。

与2019年欧洲议会选举截然不同的是，今年选举之前欧洲各地爆发了对绿色协议的抵制活动。分析人士认为，随着欧盟政治光谱“右移”，在欧洲议会中对气候目标持怀疑态度的政策制定者将可能增加，他们有可能试图削弱与绿色协议相关的法律法规，因此，未来5年对于欧洲绿色协议何去何从至关重要。

德国雅克·德洛尔中心欧洲气候和经济政策研究员菲利普·耶格尔认为，从中长期来看，欧洲议会和社会对绿色协议的支持至关重要。但是，如果这种支持消失或减弱，能否实现气候目标就要打上问号。

欧洲政策研究中心研究员伊琳娜·库什托娃认为，未来几年绿色协议的关注度可能会降低，但不会发生重大的根本性变化，2050年实现“碳中和”的目标等已成法律，欧洲议会选举后形成新的政治平衡要废除这些规定并不现实。

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