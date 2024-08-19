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热点问答｜泰国新总理有哪些执政重点

2024年08月19日08:45 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷8月18日电　热点问答｜泰国新总理有哪些执政重点

　　新华社记者高博　陈倩慈　林昊

　　泰国下议院秘书长阿帕·素甲南18日宣布，泰国国王玛哈·哇集拉隆功已批准任命佩通坦·钦那瓦为泰国第31任总理。国际社会普遍关注佩通坦如何组建新内阁，执政重点是什么，她的父亲、前总理他信将发挥什么作用？

　　如何组建新内阁

　　佩通坦18日接受任命后表示，作为总理，她将以开放的心态与立法部门合作，倾听各方意见，认真履行职责，共同推动泰国稳定向前发展。

　　佩通坦获任命后，下一步工作是组建内阁。泰国媒体普遍认为，佩通坦将基本沿用前总理赛塔的内阁成员，联盟各党的部长名额保持不变，仅会对其所属的为泰党的内阁成员进行微调，在变化最小的基础上推进工作。

　　在任命仪式后的新闻发布会上，针对泰媒关于新内阁名单的问题，佩通坦说目前尚未同执政联盟各党商议，具体名单待下一步公布。

　　执政重点是什么

　　佩通坦在新闻发布会上对前总理赛塔的付出表示感谢。她说，总理的担子很重，承担巨大责任，但她已做好充分准备，将专注于泰国当前面临的紧迫问题，特别是改善人民生活。

　　目前，泰国经济受到家庭债务水平高、出口疲软和消费低迷的冲击。世界银行7月将泰国2024年经济增长预期从2.8%下调至2.4%。政局变化也可能影响外国投资者信心，赛塔遭解职后泰国股市一度大跌。

　　佩通坦说，自己将致力于推动经济改革、改善普惠医疗计划，并在数字基础设施建设和提升泰国软实力等方面推出更多举措。

　　为刺激国内消费，赛塔执政时曾力推“1万泰铢数字钱包计划”，拟向符合资格的国民发放1万泰铢补贴。佩通坦说，将延续赛塔在任期间的相关政策。推出数字钱包计划的初衷是为了刺激经济复苏，新政府不会放弃该计划，但要结合国家经济状况进一步研究，同时也要符合相关财政法规。

　　他信将发挥什么作用

　　在佩通坦执政过程中，她的父亲、前总理他信将扮演什么样的角色，这是泰国舆论普遍关注的问题。

　　17日，泰国政府宪报网站发布王室谕令，宣布在国王72岁生日之际对三类服刑人员予以赦免，定于18日生效。他信的律师温亚随后确认，目前处于假释状态的他信在赦免人员之列。他信18日出席了对佩通坦的任命仪式。

　　在18日的新闻发布会上，佩通坦表示，没有计划让他信在新政府中担任职务，他信也没有这个想法，但她会在需要时寻求他信的建议。佩通坦说：“我有自己的想法和目标，父亲的意见对我很重要，我希望可以和任何人合作，包括我父亲。”

　　他信当天在接受媒体采访时表示，自己不会在新政府中任职。被问及新内阁的组成时，他信说：“这是总理的事情。”

(责编：崔越、张悦)

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