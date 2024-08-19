新华社开罗8月18日电 热点问答｜加沙离停火近了吗？

新华社记者赵文才 王昊

新一轮加沙停火谈判日前在卡塔尔首都多哈举行，以色列、卡塔尔、美国和埃及四国代表参加，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）方面缺席。卡塔尔、美国和埃及在会后称谈判具有“建设性”；哈马斯则认为相关方刻意制造“虚假积极气氛”。

本轮停火谈判如何开展？是否确有实质性进展？美国和以色列“唱高调”有何考量？

怎么谈的

在卡塔尔、美国和埃及斡旋下，加沙停火谈判15日在多哈重启。以色列派高级别代表团参加，并称这是实现加沙停火的“最后机会”。

哈马斯则冷淡应对。哈马斯政治局高官表示，哈马斯不会参与本轮谈判，并呼吁各方致力于切实执行此前多轮谈判中已达成的协议，而不是一味举行更多谈判。

在哈马斯全程缺席的情况下，谈判于16日结束。卡塔尔、美国和埃及在会后发表声明，称谈判“氛围积极”“具有建设性”。声明称，美国向哈马斯和以色列提出了一项过渡性提案，提案以过去数周双方达成的协议为基础，“弥合了双方剩余的分歧”。

声明还说，各方将在埃及首都开罗再次聚首，敲定“最终协议”。埃及消息人士告诉新华社记者，下一轮谈判时间暂定在本月21日，参与方包括这四国代表。

有进展吗

针对本轮谈判结果，各方表态不一。以色列政府新闻办公室17日发表声明说，以色列代表团在向总理内塔尼亚胡汇报时对谈判结果表示“谨慎乐观”，并认为停火协议“有可能取得进展”。

美国总统拜登则更加乐观。他16日在白宫对记者表示，当前“比以往任何时候都更接近达成（加沙停火）协议”。据媒体报道，美国国务卿布林肯已于18日抵达以色列，并将与内塔尼亚胡会晤。美国国务院发言人此前表示，布林肯此访旨在就停火协议继续开展密集外交斡旋。

然而，哈马斯的反应却截然相反。哈马斯发言人吉哈德·塔哈表示，美国给出的过渡性提案与此前双方同意的停火方案内容不一致。他指责以色列添加了新的停火条件，刻意阻挠协议达成。哈马斯政治局成员萨米·阿布·祖赫里17日在一份声明中直言：“说我们接近达成协议是一种幻想。”

专家看法

以色列国际问题专家迈克尔·米尔施泰因对新华社记者表示，目前来看，停火谈判取得重大进展的可能性很小。他指出，哈马斯与以色列的分歧依然明显，特别是关于以军在加沙地带与埃及接壤的“费城走廊”的去留问题，关系到哈马斯未来生存，是双方谈判的关键。

卡塔尔大学国际关系教授哈桑·伯拉里认为，此次以方表现积极，主要原因在于哈马斯前领导人哈尼亚7月在德黑兰遇刺身亡，导致地区局势高度紧张，以色列承受多方压力，希望通过参与谈判展现积极姿态，进而将导致地区形势紧张的责任甩给哈马斯。

美国同样有自己的政治算计。以色列特拉维夫大学中东问题专家埃亚勒·齐塞尔对新华社记者表示，美国深知以色列和哈马斯之间的分歧难以弥合，但鉴于当前美国总统选举临近，拜登政府迫切需要通过扮演“调停者”角色，为民主党赢得更多政治加分。

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