新华社开罗8月18日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹主权委员会18日宣布，苏丹政府将派遣代表团前往埃及首都开罗，就落实去年5月在沙特阿拉伯吉达谈判达成的协议进行讨论。

苏丹主权委员会当天发表声明说，经与美国和埃及政府沟通，苏丹政府将派代表团前往开罗讨论“落实吉达协议的愿景”。

由美国主持的新一轮苏丹冲突双方停火对话14日在瑞士日内瓦启动，沙特和瑞士为东道国，非洲联盟、埃及、阿拉伯联合酋长国和联合国为观察员。苏丹快速支援部队派代表团参加对话，苏丹武装部队未派代表团出席。此次对话开始前，美国和苏丹在由苏丹政府代表团还是苏丹武装部队代表团参加对话问题上未能达成协议。据媒体报道，苏丹政府还对对话议程、观察员以及将对话平台移至瑞士持保留态度。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。在沙特等国斡旋下，冲突双方去年5月在吉达举行谈判并签署协议，同意实行短期停火并就人道主义行动作出安排。此后，双方多次达成短暂停火协议，但都未能有效落实。去年12月，沙特等调解方宣布，无限期暂停双方在吉达进行的谈判。

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