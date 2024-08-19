本报记者 沈小晓

日前，中国动力电池企业国轩高科与摩洛哥政府签署一项战略投资协议，计划建设摩洛哥首家动力电池超级工厂。该工厂的初始设计产能为20吉瓦时，未来将逐步提升至100吉瓦时。摩洛哥政府表示，该项目将为摩洛哥汽车产业发展注入新活力，推动摩洛哥成为非洲的电动汽车制造中心。

近年来，摩洛哥汽车产业发展迅速，已成为非洲最大的汽车制造国之一。汽车产业在摩洛哥经济中占据重要地位。据统计，摩洛哥现有250多家汽车或汽车零部件制造商，汽车业产值占该国国内生产总值的22%。2023年，摩洛哥汽车出口额达140亿美元，是该国最大的出口行业，较上年增长27%。

近年来，摩洛哥不断加快电动汽车发展步伐。据统计，截至2023年，摩洛哥市场上已经有18个电动汽车品牌。摩洛哥工业与贸易大臣梅祖尔表示，该国的目标是将电动汽车年产量从目前的约4万辆提升到2025年的10万辆，到2030年使电动汽车产量达到汽车总出口量的60%。

为促进电动汽车产业发展，摩洛哥政府出台了一系列举措。2017年，摩洛哥政府取消混合动力汽车和电动汽车的进口关税，以降低购买成本。同时，该国政府出台严格的车辆尾气排放标准，规定了车辆的最大排量标准，推动国内燃油车加快替换为电动汽车。摩洛哥政府还积极推动电动汽车充电基础设施网络建设，宣布到2026年将在全国主要城市新安装2500个充电桩。

摩洛哥政府利用原材料储量巨大、靠近欧洲市场的地理位置优势以及税收政策优惠等，不断扩大基础设施和工人培训方面的投入，吸引更多电动汽车及上下游企业前来投资。摩洛哥也鼓励本土企业参与产业链的各个环节，包括充电基础设施制造、电动汽车生产和零部件制造等。

近年来，摩方同中方不断加强在电动汽车领域的合作。今年3月，中国动力电池制造商贝特瑞新材料集团股份有限公司与摩洛哥政府签署协议，双方将合作建设一座电动汽车电池正极材料工厂，项目年产能预计将达到5万吨。5月，摩洛哥丹吉尔科技开发公司与中科电气和海亮股份签署合作协议。此外，还有多家中国动力电池企业在摩洛哥建立生产基地，总投资额超过100亿美元。当地媒体指出，中企投资正助力摩洛哥成为非洲锂电池材料生产中心。

“摩洛哥政府欢迎更多动力电池制造商投资设厂，这符合摩洛哥电动汽车产业的发展需求。”梅祖尔表示，面对全球电动汽车转型的大趋势，该国电动汽车产业将进入发展新阶段。

《 人民日报 》（ 2024年08月19日 16 版）

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