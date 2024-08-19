本报曼谷8月17日电 （记者章念生）老挝琅勃拉邦消息：中国援老挝琅勃拉邦医院升级改造项目16日正式启用并移交老方。老挝卫生部、老中合作委员会以及中国驻老挝大使馆和项目建设单位等相关人员出席移交仪式。

老挝卫生部长本丰在致辞中表示，升级改造琅勃拉邦医院体现了中方对老挝民生事业的大力支持。老方愿学习借鉴中方全面深化改革经验，进一步同中方加强医疗卫生领域合作。

中国驻老挝大使方虹表示，中方愿同老方分享医疗卫生领域改革经验，共同落实好构建中老命运共同体新版行动计划中涉及卫生健康领域合作的重要举措，构建中老卫生健康共同体。

老挝琅勃拉邦医院由中国援建，本次升级改造项目包括新建外科和心血管科楼、中国专家公寓、污水处理站、消防水池和水泵房，维修改善此前援建建筑并提供相关设备。项目移交后中方还将开展为期三年的技术援助，继续提升当地医疗卫生水平和医疗救治能力，把琅勃拉邦医院打造成为老挝北部地区的中心医院，切实改善当地民生。

《 人民日报 》（ 2024年08月19日 16 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)